عاجل.. الجمع العام لفريق الرجاء في يونيو المقبل ﻿

كشفت مصادر رجاوية، أن سعيد حسبان يتجه نحو إجراء الجمع العام الاستثنائي في شهر يونيو المقبل في الوقت الذي طالبت الجامعة الملكية بإعادة الجمع العام قبل شهر مارس.

" شوف سبور " : رشيد محمودي

كشفت مصادر رجاوية، أن سعيد حسبان يتجه نحو إجراء الجمع العام الاستثنائي في شهر يونيو المقبل في الوقت الذي طالبت الجامعة الملكية بإعادة الجمع العام قبل شهر مارس.

وأعلنت اللجنة التحضيرية عن موعد الجمع العام غير العادي لنادي الرجاء الرياضي يوم 28 فبراير الجاري، في بلاغ رسمي توصلت شوف سبور بنسخة منه، مؤكدة إشرافها على كل المساطر القانونية والإدارية لعقد الجمع حسب ما ينص عليه القانون.

ومن المنتظر أن تعلن الجامعة الملكية المغربية عن قرارها بخصوص الجمع العام اليوم الخميس بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 يوما.