 عاجل.. الجمع العام لفريق الرجاء في يونيو المقبل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير.. على طريقة الأفلام..شفرو تلميذ قاصر من حْــدا مدرسة بفاس و خداو 30 مليون فدية من عند الأب و النهاية غير متوقعة | حوادث و حقوق

خطير.. على طريقة الأفلام..شفرو تلميذ قاصر من حْــدا مدرسة بفاس و خداو 30 مليون فدية من عند الأب و

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد | ثقافة و فنون

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا | مجتمع

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب انفصالي شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات بالحسيمة | بوليتيك

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب ''انفصالي'' شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء | بوليتيك

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

عاجل..قبل المونديال: عمل إرهابي كان سيزلزل روسيا | دولي

عاجل..قبل المونديال: عمل إرهابي كان سيزلزل روسيا

هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل سعيد شعو نحو المغرب | مجتمع

هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل ''سعيد شعو'' نحو المغرب

هذا هو المبلغ المالي الذي جمعته الحملة التكريمية للراحل العربي الزاولي | مجتمع

هذا هو المبلغ المالي الذي جمعته الحملة التكريمية للراحل العربي الزاولي

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء | حوادث و حقوق

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء

أمة استثنائية...

عاجل.. الجمع العام لفريق الرجاء في يونيو المقبل

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 12:13 عاجل.. الجمع العام لفريق الرجاء في يونيو المقبل | سبور
عاجل.. الجمع العام لفريق الرجاء في يونيو المقبل
كشفت مصادر رجاوية، أن سعيد حسبان يتجه نحو إجراء الجمع العام الاستثنائي في شهر يونيو المقبل في الوقت الذي طالبت الجامعة الملكية بإعادة الجمع العام قبل شهر مارس.

" شوف سبور " : رشيد محمودي

كشفت مصادر رجاوية، أن سعيد حسبان يتجه نحو إجراء الجمع العام الاستثنائي في شهر يونيو المقبل في الوقت الذي طالبت الجامعة الملكية بإعادة الجمع العام قبل شهر مارس.

وأعلنت اللجنة التحضيرية عن موعد الجمع العام غير العادي لنادي الرجاء الرياضي يوم 28 فبراير الجاري، في بلاغ رسمي توصلت شوف سبور بنسخة منه، مؤكدة إشرافها على كل المساطر القانونية والإدارية لعقد الجمع حسب ما ينص عليه القانون.

ومن المنتظر أن تعلن الجامعة الملكية المغربية عن قرارها بخصوص الجمع العام اليوم الخميس بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 يوما.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الرجاء سعيد حسبان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

جواد الأمين: مصممون على عقد الجمع العام الاستثنائي للرجاء الرياضي | سبور

جواد الأمين: مصممون على عقد الجمع العام الاستثنائي للرجاء الرياضي

جامعة لقجع تمنع فؤاد الصحابي من تدريب سريع واد زم | سبور

جامعة لقجع تمنع فؤاد الصحابي من تدريب سريع واد زم

مكونات الرجاء في انتظار رد فعل الجامعة بعد انتهاء المهلة المحددة لسعيد حسبان | سبور

مكونات الرجاء في انتظار رد فعل الجامعة بعد انتهاء المهلة المحددة لسعيد حسبان

سريع واد زم يتعاقد رسميا مع فؤاد الصحابي خلفا لمحمد البكاري | سبور

سريع واد زم يتعاقد رسميا مع فؤاد الصحابي خلفا لمحمد البكاري

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..متطوعو الشان متخلصــوش..نجحنا هاذ التظاهرة و غير تسلفنا و دابا معقلوش علينا ..بغينا غير حقنا | خارج البلاطو
منذ 36 دقيقة

بالفيديو..متطوعو الشان متخلصــوش..نجحنا هاذ التظاهرة و غير تسلفنا و دابا معقلوش علينا ..بغينا غير حقنا

عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف | حالة خاصة

عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف

بالفيديو..مصممة مغربية تتهم دنيا باطما و أختها بفضحها و تدميرها عبر الفايسبوك‎‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..مصممة مغربية تتهم دنيا باطما و أختها بفضحها و تدميرها عبر الفايسبوك‎‎

غير متوقع..مبقات إنسانية..وصلها راجلها للسبيطار باش تْحيد الرَحِــم خلاها و هْــرب بـسلا..للمساعدة | حالة خاصة

غير متوقع..مبقات إنسانية..وصلها راجلها للسبيطار باش تْحيد الرَحِــم خلاها و هْــرب بـسلا..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

خطير.. على طريقة الأفلام..شفرو تلميذ قاصر من حْــدا مدرسة بفاس و خداو 30 مليون فدية من عند الأب و النهاية غير متوقعة | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

خطير.. على طريقة الأفلام..شفرو تلميذ قاصر من حْــدا مدرسة بفاس و خداو 30 مليون فدية من عند الأب و

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد | ثقافة و فنون

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا | مجتمع

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب انفصالي شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات بالحسيمة | بوليتيك

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب ''انفصالي'' شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.