عـــاجل.. بلاتر يُعلنها: كأس العالم 2026 سيُـــنظم في المغرب ﻿

أعلن يومه الخميس، جوزيف بلاتر الرئيس السابق لفيفا،أن المغرب يبقى المرشح القوي الذي يتوفر على جميع الحظوظ لتنظيم كأس العالم 2026.

شــــوف تيفي:

أعلن يومه الخميس، جوزيف بلاتر الرئيس السابق لفيفا،أن المغرب يبقى المرشح القوي الذي يتوفر على جميع الحظوظ لتنظيم كأس العالم 2026.

و قال بلاتر من خلال تغريدة بالتويتر نشرها اليوم ،"حان الوقت لتعيد افريقيا تنظيم كأس العالم، و المغرب له جميع الحظوظ لاستضافة كأس العالم .."2026.

وكانت جنوب افريقيا قد حظيت بشرف تنظيم كأس العالم سنة 2010. بدعم مباشر من طرف بلاتر الذي كان حينها الرئيس القوي للفيفا .

و ليست هذه المرة الأولى التي يترشح فيها المغرب لاستضافة المونديال،إذ تقدم لاحتضان هذه التظاهرة العالمية سنوات 1994 ثم 1998 و كذلك مونديالي 2006 و 2010 على التوالي..فهل ستكون الخامسة ثابتة؟؟