 صادم..إمام مسجد تورط في اغتصاب أربع طفلات بتاونات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير.. على طريقة الأفلام..شفرو تلميذ قاصر من حْــدا مدرسة بفاس و خداو 30 مليون فدية من عند الأب و النهاية غير متوقعة | حوادث و حقوق

خطير.. على طريقة الأفلام..شفرو تلميذ قاصر من حْــدا مدرسة بفاس و خداو 30 مليون فدية من عند الأب و

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد | ثقافة و فنون

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا | مجتمع

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب انفصالي شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات بالحسيمة | بوليتيك

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب ''انفصالي'' شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء | بوليتيك

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

عاجل..قبل المونديال: عمل إرهابي كان سيزلزل روسيا | دولي

عاجل..قبل المونديال: عمل إرهابي كان سيزلزل روسيا

هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل سعيد شعو نحو المغرب | مجتمع

هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل ''سعيد شعو'' نحو المغرب

هذا هو المبلغ المالي الذي جمعته الحملة التكريمية للراحل العربي الزاولي | مجتمع

هذا هو المبلغ المالي الذي جمعته الحملة التكريمية للراحل العربي الزاولي

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء | حوادث و حقوق

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء

أمة استثنائية...

صادم..إمام مسجد تورط في اغتصاب أربع طفلات بتاونات

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 11:45 صادم..إمام مسجد تورط في اغتصاب أربع طفلات بتاونات | حوادث و حقوق
صادم..إمام مسجد تورط في اغتصاب أربع طفلات بتاونات
راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، الحكم الابتدائي ضد إمام مسجد دوار بمنطقة تيسة بتاونات، توبع في حالة سراح مؤقت، بتهم التغرير بطفلات وهتك عرضهن، قبل أربع سنوات إثر شكاية تقدم بها

"شوف تيفي"

راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، الحكم الابتدائي ضد إمام مسجد دوار بمنطقة تيسة بتاونات، توبع في حالة سراح مؤقت، بتهم التغرير بطفلات وهتك عرضهن، قبل أربع سنوات إثر شكاية تقدم بها أولياء أمورهن إلى الوكيل العام وأمر بالتحقيق فيها وعهده إلى الضابطة القضائية للدرك بتيسة.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر ليومه الخميس، فقد تمت إدانة المتهم الخمسيني المتزوج وأب لأبناء بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، مراجعة بذلك الحكم بإدانته ب 4 سنوات حبسا نافذا، وهي نفس المدة التي أدين بها فقيه آخر بالمنطقة ذاتها لأجل التهم نفسها.

وأوضحت اليومية بأن أولياء أمور أربع طفلات، اتهموا الفقيه الأول بالتغرير ببناتهم وملامسة أعضائهن الحساسة بطريقة شاذة وبرغبة جنسية جامحة في كل مرة يزرنه محملات بوجبات غذائية تعددنها أسرهن في إطار تقليد راسخ لدى الأسر القروية بإطعام أئمة مساجد الدواوير، والتكلف بإقامتهم وتغذيتهم باعتبارهم جزء من القبيلة.

وتناقض بعض الضحايا في شهاداتهم في مواجهة الإمام الذي سرح أثناء إحالته على التحقيق باستئنافية فاس بأمر من الوكيل العام، فيما لوحظ تضارب في صحة الوقائع في بعض الشهادات، كشهادة طفلة ادعت جلب وجبة عشاء للفقيه ليلا على مسافة 3 كيلومترات بعيدا عن المسجد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الإمام مسجد تاونات الطفلات الوكيل العام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير.. على طريقة الأفلام..شفرو تلميذ قاصر من حْــدا مدرسة بفاس و خداو 30 مليون فدية من عند الأب و النهاية غير متوقعة | حوادث و حقوق

خطير.. على طريقة الأفلام..شفرو تلميذ قاصر من حْــدا مدرسة بفاس و خداو 30 مليون فدية من عند الأب و النهاية غير متوقعة

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء | حوادث و حقوق

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء

حصري.. هذه هي حقيقة اختطاف طفلة على يد مريضة نفسيا بمدينة طنجة+صور | حوادث و حقوق

حصري.. هذه هي حقيقة اختطاف طفلة على يد مريضة نفسيا بمدينة طنجة+صور

عاجل.. هاذ شي بزاف: قاصرة نتاحرات شنقا بشيشاوة والأم ديالها لقاتها معلقة | حوادث و حقوق

عاجل.. هاذ شي بزاف: قاصرة نتاحرات شنقا بشيشاوة والأم ديالها لقاتها معلقة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..متطوعو الشان متخلصــوش..نجحنا هاذ التظاهرة و غير تسلفنا و دابا معقلوش علينا ..بغينا غير حقنا | خارج البلاطو
منذ 37 دقيقة

بالفيديو..متطوعو الشان متخلصــوش..نجحنا هاذ التظاهرة و غير تسلفنا و دابا معقلوش علينا ..بغينا غير حقنا

عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف | حالة خاصة

عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف

بالفيديو..مصممة مغربية تتهم دنيا باطما و أختها بفضحها و تدميرها عبر الفايسبوك‎‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..مصممة مغربية تتهم دنيا باطما و أختها بفضحها و تدميرها عبر الفايسبوك‎‎

غير متوقع..مبقات إنسانية..وصلها راجلها للسبيطار باش تْحيد الرَحِــم خلاها و هْــرب بـسلا..للمساعدة | حالة خاصة

غير متوقع..مبقات إنسانية..وصلها راجلها للسبيطار باش تْحيد الرَحِــم خلاها و هْــرب بـسلا..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

خطير.. على طريقة الأفلام..شفرو تلميذ قاصر من حْــدا مدرسة بفاس و خداو 30 مليون فدية من عند الأب و النهاية غير متوقعة | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

خطير.. على طريقة الأفلام..شفرو تلميذ قاصر من حْــدا مدرسة بفاس و خداو 30 مليون فدية من عند الأب و

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد | ثقافة و فنون

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا | مجتمع

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب انفصالي شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات بالحسيمة | بوليتيك

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب ''انفصالي'' شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.