مباراة الوداد الرياضي ومازمبي الكونغولي ستجرى بشبابيك مغلقة ﻿

أنهى مسؤولو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى علم الجماهير المغربية و الودادية ، أن المباراة التي ستجمع الوداد الرياضي بنادي تي بي مازمبي الكونغولي يوم السبت 24 فبراير 2018 بالمركب الرياضي

"شوف سبور"

أنهى مسؤولو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى علم الجماهير المغربية و الودادية ، أن المباراة التي ستجمع الوداد الرياضي بنادي تي بي مازمبي الكونغولي يوم السبت 24 فبراير 2018 بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء؛ وذلك برسم فعاليات كأس إفريقيا الممتازة؛ ستجرى بشبابيك مغلقة، بعد نفاد التذاكر التي تم طرحها سواء بنقاط البيع المعتمدة رسميا أو عبر الإنترنت.

وأكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ لها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أنها سخرت جميع إمكانياتها المادية واللوجيستكية لجميع الجماهير من أجل أن تمر عملية بيع التذاكر في أحسن الظروف.

وكانت الجامعة قد وضعت 5 شبابيك لبيع التذاكر بكل من مدينة الدار البيضاء، بملعب نجم الشباب (نقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الإنترنت )، والمركب الرياضي "محمد الخامس" (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك)، وملعب "الصخور السوداء" ومركب "محمد بنجلون"، ودار الشباب البرنوصي، و بمدينة المحمدية، بمقر نادي اتحاد المحمدية، و بمدينة الرباط بملعب "مولاي الحسن".