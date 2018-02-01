 مباراة الوداد الرياضي ومازمبي الكونغولي ستجرى بشبابيك مغلقة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير.. على طريقة الأفلام..شفرو تلميذ قاصر من حْــدا مدرسة بفاس و خداو 30 مليون فدية من عند الأب و النهاية غير متوقعة | حوادث و حقوق

خطير.. على طريقة الأفلام..شفرو تلميذ قاصر من حْــدا مدرسة بفاس و خداو 30 مليون فدية من عند الأب و

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد | ثقافة و فنون

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا | مجتمع

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب انفصالي شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات بالحسيمة | بوليتيك

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب ''انفصالي'' شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء | بوليتيك

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

عاجل..قبل المونديال: عمل إرهابي كان سيزلزل روسيا | دولي

عاجل..قبل المونديال: عمل إرهابي كان سيزلزل روسيا

هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل سعيد شعو نحو المغرب | مجتمع

هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل ''سعيد شعو'' نحو المغرب

هذا هو المبلغ المالي الذي جمعته الحملة التكريمية للراحل العربي الزاولي | مجتمع

هذا هو المبلغ المالي الذي جمعته الحملة التكريمية للراحل العربي الزاولي

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء | حوادث و حقوق

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء

أمة استثنائية...

مباراة الوداد الرياضي ومازمبي الكونغولي ستجرى بشبابيك مغلقة

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 11:26 مباراة الوداد الرياضي ومازمبي الكونغولي ستجرى بشبابيك مغلقة | سبور
مباراة الوداد الرياضي ومازمبي الكونغولي ستجرى بشبابيك مغلقة
أنهى مسؤولو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى علم الجماهير المغربية و الودادية ، أن المباراة التي ستجمع الوداد الرياضي بنادي تي بي مازمبي الكونغولي يوم السبت 24 فبراير 2018 بالمركب الرياضي

"شوف سبور"

أنهى مسؤولو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى علم الجماهير المغربية و الودادية ، أن المباراة التي ستجمع الوداد الرياضي بنادي تي بي مازمبي الكونغولي يوم السبت 24 فبراير 2018 بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء؛ وذلك برسم فعاليات كأس إفريقيا الممتازة؛ ستجرى بشبابيك مغلقة، بعد نفاد التذاكر التي تم طرحها سواء بنقاط البيع المعتمدة رسميا أو عبر الإنترنت.

وأكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ لها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أنها سخرت جميع إمكانياتها المادية واللوجيستكية لجميع الجماهير من أجل أن تمر عملية بيع التذاكر في أحسن الظروف.

وكانت الجامعة قد وضعت 5 شبابيك لبيع التذاكر بكل من مدينة الدار البيضاء، بملعب نجم الشباب (نقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الإنترنت )، والمركب الرياضي "محمد الخامس" (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك)، وملعب "الصخور السوداء" ومركب "محمد بنجلون"، ودار الشباب البرنوصي، و بمدينة المحمدية، بمقر نادي اتحاد المحمدية، و بمدينة الرباط بملعب "مولاي الحسن".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الوداد الرياضي كأس إفريقيا الممتازة شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

جواد الأمين: مصممون على عقد الجمع العام الاستثنائي للرجاء الرياضي | سبور

جواد الأمين: مصممون على عقد الجمع العام الاستثنائي للرجاء الرياضي

جامعة لقجع تمنع فؤاد الصحابي من تدريب سريع واد زم | سبور

جامعة لقجع تمنع فؤاد الصحابي من تدريب سريع واد زم

مكونات الرجاء في انتظار رد فعل الجامعة بعد انتهاء المهلة المحددة لسعيد حسبان | سبور

مكونات الرجاء في انتظار رد فعل الجامعة بعد انتهاء المهلة المحددة لسعيد حسبان

سريع واد زم يتعاقد رسميا مع فؤاد الصحابي خلفا لمحمد البكاري | سبور

سريع واد زم يتعاقد رسميا مع فؤاد الصحابي خلفا لمحمد البكاري

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..متطوعو الشان متخلصــوش..نجحنا هاذ التظاهرة و غير تسلفنا و دابا معقلوش علينا ..بغينا غير حقنا | خارج البلاطو
منذ 36 دقيقة

بالفيديو..متطوعو الشان متخلصــوش..نجحنا هاذ التظاهرة و غير تسلفنا و دابا معقلوش علينا ..بغينا غير حقنا

عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف | حالة خاصة

عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف

بالفيديو..مصممة مغربية تتهم دنيا باطما و أختها بفضحها و تدميرها عبر الفايسبوك‎‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..مصممة مغربية تتهم دنيا باطما و أختها بفضحها و تدميرها عبر الفايسبوك‎‎

غير متوقع..مبقات إنسانية..وصلها راجلها للسبيطار باش تْحيد الرَحِــم خلاها و هْــرب بـسلا..للمساعدة | حالة خاصة

غير متوقع..مبقات إنسانية..وصلها راجلها للسبيطار باش تْحيد الرَحِــم خلاها و هْــرب بـسلا..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

خطير.. على طريقة الأفلام..شفرو تلميذ قاصر من حْــدا مدرسة بفاس و خداو 30 مليون فدية من عند الأب و النهاية غير متوقعة | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

خطير.. على طريقة الأفلام..شفرو تلميذ قاصر من حْــدا مدرسة بفاس و خداو 30 مليون فدية من عند الأب و

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد | ثقافة و فنون

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا | مجتمع

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب انفصالي شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات بالحسيمة | بوليتيك

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب ''انفصالي'' شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.