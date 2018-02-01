شوفو الثقة..محامي فكازا متورط في عملية نصب كبيرة على موكلته بعد وفاة زوجها .. ورئيس النيابة العامة يدخل على الخط ﻿

توصلت قناة ''شوف تيفي'' بشكاية من سيدة أرمـلة توضح من خلالها عملية نصب تعرضت لها من طــرف المحامي ''ع م'' المشطب عليه من هيئة المحامين بالدار البيضاء خلال الشهور الأخيرة وذلك على إثر الإساءة إلى السيد

"شوف تيفي"

توصلت قناة "شوف تيفي" بشكاية من سيدة أرمـلة توضح من خلالها عملية نصب تعرضت لها من طــرف المحامي "ع م" المشطب عليه من هيئة المحامين بالدار البيضاء خلال الشهور الأخيرة وذلك على إثر الإساءة إلى السيد الوكيل العام السابق "حسن مطار" وعدم احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل في تقديم الشكايات إلى النيابة العامة عن طريق "النقيب" والتي اعتبرتها هيئة المحامين حينذاك خرقا لقانونهم الداخلي،واتخذت إجراء عملية "التشطيب عليه بالنفاذ المعجل"، إلا أنه بقي متشبتا بمزاولة مهنة المحاماة والترافع داخل محاكم المملكة بطريقة تتنافى مع القرار الذي اتخذ في حقــه من طرف هيئة المحامين.

وفي هذا الصدد، تتضمن "الشكاية" والتي توصل رئيس النيابة العامة "عبد النبوي" بنسخة منها خلال الأيام الأخيرة ، ملابسات عملية النصب التي تعرضت لها السيدة " أمينة وهابي" بعد وفاة زوجها بطريقة محبوكة ، بحيث تم الحجز على جميع ممتلكاتها وذلك من خلال الثقة العمياء التي منحته إياها ، حيث كان محاميا لزوجها لمدة تفوق "15 سنة"، ويتكلف بجميع معاملاتهم الأسرية والتجارية.

وأوضحت مضامين "الشكاية" ممارسات لا تمت إلى مهنة المحاماة بأية صلة حيث استغل المحامي المذكور ثقتها العمياء فيه كوكيل لها ، مع العلم أنه من المفروض أن تكون العلاقة بينهما منحصرة في القيام بالإجراءات القضائية والمسطرية لفائدتها مقابل أتعاب ليس فقط، إلا أنه وللأسف ورغم طرقها لجميع الأبواب لم يتم إنصافها، إذ رغم الشكايات التي تقدمت بها سواء أمام الوكيل العام للملك أو نقيب هيئة المحامين،إذ ينظر إلى الخلاف بينهما وبين "ع.م" كنزاع عادي بين شخصين حول اعتراف بدين أو شيك يهم معاملات مدنية أو تجارية، والحال أن العلاقة الوحيدة التي تربط بينهما هي علاقة موكل وزبون بمحام.

وأضــافت ذات "الشكاية" أن هذا الأخير استغل صفته كمحامي والثقة المفترضة في المحامي لينصب عليها ويورطها في معاملات مشبوهة، إذ جعلها باستعمال طرق ملتوية توقع على إعتراف بدين في مبالغ مالية لاعلاقة لها بالملفات المعروضة عليه والتي يترافع عليها وفاقت مبالغ أتعابه بمئات الأضعاف ،الشيء الذي دفع موكلته لتقديم شكاية في الموضوع لكل الجهات المختصة للأخذ بعين الاعتبار ما تعرضت إليه السيدة "الأرملة" ، وقد تفاعل رئيس النيابة العامة مع شكايتها وقبلها ومن المنتظر أن يفتح تحقيق في القضية بضم الملفات كاملة إلى ملف واحد.