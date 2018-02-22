ساكنة حي ديار الأندلس بمنطقة بوسكورة ضحية الإهمال والتهميش في مختلف المجالات الحيوية ﻿

تعاني ساكنة ديار الأندلس بمنطقة بوسكورة منذ شهور من الإهمال والتهميش علما أنها من أكبر الأحياء التي تعرف نموا عمرانيا سريعا وكثيفا.

شوف تيفي : رشيد محمودي

تعاني ساكنة ديار الأندلس بمنطقة بوسكورة منذ شهور من الإهمال والتهميش علما أنها من أكبر الأحياء التي تعرف نموا عمرانيا سريعا وكثيفا.

وعبرت الساكنة في حديثها لشوف تيفي عن سخطها من الوضع المزري الذي تعيشه بالمنطقة بسبب انعدام المرافق العمومية، حيث لا يتوفر الحي على مستوصف أو دور الشباب إضافة إلى معاناة يومية مع أرباب سيارات الأجرة جراء الخلافات اللامسؤولة بين المحطات الرابطة بين سيدي معروف وبوسكورة.

وأصبحت ديار الأندلس من أكثر الأحياء تهميشا في الوقت الذي كان من المفروض أن تكون نموذجا مثاليا للأحياء الجديدة، حيث تعاني الساكنة من الأزبال نظرا لغياب الحاويات مما جعل الحي مرتعا للحيوانات الضالة "كلاب وحمير" وانتشار الحشرات المؤلمة بلسعاتها خصوصا " شنيولة" الشيء الذي قد يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة مقابل صمت وإهمال تام للجهات المسؤولة عن المنطقة.