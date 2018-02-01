هذا ما سيفعله أتليتيكو مدريد للتعاقد مع الكعبي ﻿

سيحل وفد من أتليتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم بعد غد السبت ببركان من أجل التفاوض بشأن أيوب الكعبي.

شوف سبور

سيحل وفد من أتليتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم بعد غد السبت ببركان من أجل التفاوض بشأن أيوب الكعبي.

وقرر الفريق الإسباني إيفاد وكيل اللاعبين إنياكي من أجل فتح قنوات التفاوض مع مسؤولي نهضة بركان إذ يتوقع أن يقدم عرضا رسميا من أجل التعاقد مع هداف الشان خلال الميركاتو الصيفي.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر ليومه الخميس، فإن مسؤولي الفريق البركاني بدوا مستعدين للتخلي عن الكعبي إذ تلقوا عرضا يستجيب إلى تطلعات النادي واللاعب.

تجدر الإشارة، إلى أن الكعبي خطف الأضواء خلال منافسات الشان بعدما سجل 8 أهداف في منافسات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين شهر فبراير الجاري.