 "سعد الدين العثماني" يلتجئ الى العالم الافتراضي للتعبير عن الانسجام الحكومي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير.. على طريقة الأفلام..شفرو تلميذ قاصر من حْــدا مدرسة بفاس و خداو 30 مليون فدية من عند الأب و النهاية غير متوقعة | حوادث و حقوق

خطير.. على طريقة الأفلام..شفرو تلميذ قاصر من حْــدا مدرسة بفاس و خداو 30 مليون فدية من عند الأب و

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد | ثقافة و فنون

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا | مجتمع

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب انفصالي شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات بالحسيمة | بوليتيك

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب ''انفصالي'' شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء | بوليتيك

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

عاجل..قبل المونديال: عمل إرهابي كان سيزلزل روسيا | دولي

عاجل..قبل المونديال: عمل إرهابي كان سيزلزل روسيا

هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل سعيد شعو نحو المغرب | مجتمع

هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل ''سعيد شعو'' نحو المغرب

هذا هو المبلغ المالي الذي جمعته الحملة التكريمية للراحل العربي الزاولي | مجتمع

هذا هو المبلغ المالي الذي جمعته الحملة التكريمية للراحل العربي الزاولي

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء | حوادث و حقوق

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء

أمة استثنائية...

"سعد الدين العثماني" يلتجئ الى العالم الافتراضي للتعبير عن الانسجام الحكومي

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 10:08 سعد الدين العثماني يلتجئ الى العالم الافتراضي للتعبير عن الانسجام الحكومي | بوليتيك
"سعد الدين العثماني" يلتجئ الى العالم الافتراضي للتعبير عن الانسجام الحكومي
مباشرة بعد استكمال شروط التوقيع على ميثاق الأغلبية، عمد سعد الدين العثماني إلى تواصل مفتوح عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع جهات مفترضة، ليوصل رسالة مفادها أن ثقافة الحوار والاختلاف شرط ضروري لضمان

"شوف تيفي"

مباشرة بعد استكمال شروط التوقيع على ميثاق الأغلبية، عمد سعد الدين العثماني إلى تواصل مفتوح عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع جهات مفترضة، ليوصل رسالة مفادها أن ثقافة الحوار والاختلاف شرط ضروري لضمان حالة الاستقرار في العلاقات مع الآخر.

وفي هذا الصدد أضافت جريدة "الأحداث المغربية"، في عدد اليوم الخميس، أن الآخر في سياق هذه التدوينة متعدد، نظرا للخلفية التي تحكمت فيه، فمن جهة واجه العثماني فترة عصيبة فيما سمي بتمرد الأغلبية، والذي كان الصراع الحزبي جوهره، وانعكس على أداء الأغلبية على مستوى مجلس النواب خصوصا، ومن جهة ثانية واجه هجوما داخليا يستهدف تجربته في قيادة الحكومة.

وزادت ذات المصادر أن عددا من المتابعين اعتبروا أن هذه الأجواء هي التي جعلت جزء كبيرا من فقرات ميثاق الأغلبية تحاول رتق ثقوبه من خلال الدعوة إلى حوار مفتوح ومتواصل بين الفرق البرلمانية للأغلبية، وعمد الميثاق إلى ربطه بآليات تبدأ من ربطه بهيأة رئاسة الأغلبية، التي تتكون من رئيس الحكومة رئيسا، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب.

وتابع نفس المصدر، أنه لسد الفراغات التي عطلت الحوار بين مكوناتها حدد الميثاق كيفية وزمن اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية، والتي تكون بدعوة من رئيس الحكومة لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي، ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية، والسهر على روح التعاون والانسجام والاندماج في العمل الحكومي والبرلماني والسياسات العمومية.

ويعمل أعضاء الأغلبية على التنسيق فيما بينهم في اجتماعات أجهزة مجلس النواب، وخاصة مكتب المجلس، ويعينون منسقا للأغلبية في كل اللجان النيابية الدائمة، وذلك بالتناوب بينهم بشكل دوري كل دورة تشريعية.

من جهته، فالمخاطب المفترض الثاني في تدوينة العثماني يفهم من سياق التحذير من زراعة الانشقاقات والنزاعات والصراعات. حيث دعا رئيس الحكومة في التدوينة ذاتها إلى التحلي بقيم التفاعل الإيجابي وقبول الآخر. كلام العثماني جاء وسط انتقادات حادة داخلية توجه له من طرف أنصار الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران، وظلت تحمل طابع إفساد علاقته مع مكونات الأغلبية عبر استهداف أحزابها أو أمنائها.

المتابعون لتحركات رئيس الحكومة اعتبروا جزء من هذه التدوينة عبارة عن خطاب مباشر لابن كيران نفسه، من مدخل أن عدم القبول بالآخر يعتبر مدخلا لصراع داخلي، باعتبار أن جزء من قيادات "البيجيدي" رفض استهداف أعضاء الحكومة من قبل ابن كيران نفسه، وكان أبرز تعبير عن ذلك ما قاله المصطفى الرميد بكون ابن كيران لم يكن يسمح باستهداف وزراء حكومته، وبالتالي عليه الانضباط لهذا التوجه، لأنه في نهاية المطاف هو استهداف لقائد هذا التحالف، حيث ينتقل الصراع مع الآخر إلى صراع داخلي محض.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الحكومة المغرب العثماني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب انفصالي شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات بالحسيمة | بوليتيك

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب ''انفصالي'' شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات بالحسيمة

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء | بوليتيك

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

حكومة العثماني تكشف حقيقة إلغاء مادتي التربية الإسلامية والفلسفة من المقررات الدراسية الخاصة بمسلك البكالوريا | بوليتيك

حكومة العثماني تكشف حقيقة إلغاء مادتي التربية الإسلامية والفلسفة من المقررات الدراسية الخاصة بمسلك البكالوريا

عاجل.. نايضة في جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بعد عرض صورة عبد الكريم الخطابي | بوليتيك

عاجل.. نايضة في جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بعد عرض صورة عبد الكريم الخطابي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..متطوعو الشان متخلصــوش..نجحنا هاذ التظاهرة و غير تسلفنا و دابا معقلوش علينا ..بغينا غير حقنا | خارج البلاطو
منذ 37 دقيقة

بالفيديو..متطوعو الشان متخلصــوش..نجحنا هاذ التظاهرة و غير تسلفنا و دابا معقلوش علينا ..بغينا غير حقنا

عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف | حالة خاصة

عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف

بالفيديو..مصممة مغربية تتهم دنيا باطما و أختها بفضحها و تدميرها عبر الفايسبوك‎‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..مصممة مغربية تتهم دنيا باطما و أختها بفضحها و تدميرها عبر الفايسبوك‎‎

غير متوقع..مبقات إنسانية..وصلها راجلها للسبيطار باش تْحيد الرَحِــم خلاها و هْــرب بـسلا..للمساعدة | حالة خاصة

غير متوقع..مبقات إنسانية..وصلها راجلها للسبيطار باش تْحيد الرَحِــم خلاها و هْــرب بـسلا..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

خطير.. على طريقة الأفلام..شفرو تلميذ قاصر من حْــدا مدرسة بفاس و خداو 30 مليون فدية من عند الأب و النهاية غير متوقعة | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

خطير.. على طريقة الأفلام..شفرو تلميذ قاصر من حْــدا مدرسة بفاس و خداو 30 مليون فدية من عند الأب و

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد | ثقافة و فنون

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا | مجتمع

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب انفصالي شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات بالحسيمة | بوليتيك

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب ''انفصالي'' شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.