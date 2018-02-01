"سعد الدين العثماني" يلتجئ الى العالم الافتراضي للتعبير عن الانسجام الحكومي ﻿

مباشرة بعد استكمال شروط التوقيع على ميثاق الأغلبية، عمد سعد الدين العثماني إلى تواصل مفتوح عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع جهات مفترضة، ليوصل رسالة مفادها أن ثقافة الحوار والاختلاف شرط ضروري لضمان

"شوف تيفي"

مباشرة بعد استكمال شروط التوقيع على ميثاق الأغلبية، عمد سعد الدين العثماني إلى تواصل مفتوح عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع جهات مفترضة، ليوصل رسالة مفادها أن ثقافة الحوار والاختلاف شرط ضروري لضمان حالة الاستقرار في العلاقات مع الآخر.

وفي هذا الصدد أضافت جريدة "الأحداث المغربية"، في عدد اليوم الخميس، أن الآخر في سياق هذه التدوينة متعدد، نظرا للخلفية التي تحكمت فيه، فمن جهة واجه العثماني فترة عصيبة فيما سمي بتمرد الأغلبية، والذي كان الصراع الحزبي جوهره، وانعكس على أداء الأغلبية على مستوى مجلس النواب خصوصا، ومن جهة ثانية واجه هجوما داخليا يستهدف تجربته في قيادة الحكومة.

وزادت ذات المصادر أن عددا من المتابعين اعتبروا أن هذه الأجواء هي التي جعلت جزء كبيرا من فقرات ميثاق الأغلبية تحاول رتق ثقوبه من خلال الدعوة إلى حوار مفتوح ومتواصل بين الفرق البرلمانية للأغلبية، وعمد الميثاق إلى ربطه بآليات تبدأ من ربطه بهيأة رئاسة الأغلبية، التي تتكون من رئيس الحكومة رئيسا، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب.

وتابع نفس المصدر، أنه لسد الفراغات التي عطلت الحوار بين مكوناتها حدد الميثاق كيفية وزمن اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية، والتي تكون بدعوة من رئيس الحكومة لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي، ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية، والسهر على روح التعاون والانسجام والاندماج في العمل الحكومي والبرلماني والسياسات العمومية.

ويعمل أعضاء الأغلبية على التنسيق فيما بينهم في اجتماعات أجهزة مجلس النواب، وخاصة مكتب المجلس، ويعينون منسقا للأغلبية في كل اللجان النيابية الدائمة، وذلك بالتناوب بينهم بشكل دوري كل دورة تشريعية.

من جهته، فالمخاطب المفترض الثاني في تدوينة العثماني يفهم من سياق التحذير من زراعة الانشقاقات والنزاعات والصراعات. حيث دعا رئيس الحكومة في التدوينة ذاتها إلى التحلي بقيم التفاعل الإيجابي وقبول الآخر. كلام العثماني جاء وسط انتقادات حادة داخلية توجه له من طرف أنصار الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران، وظلت تحمل طابع إفساد علاقته مع مكونات الأغلبية عبر استهداف أحزابها أو أمنائها.

المتابعون لتحركات رئيس الحكومة اعتبروا جزء من هذه التدوينة عبارة عن خطاب مباشر لابن كيران نفسه، من مدخل أن عدم القبول بالآخر يعتبر مدخلا لصراع داخلي، باعتبار أن جزء من قيادات "البيجيدي" رفض استهداف أعضاء الحكومة من قبل ابن كيران نفسه، وكان أبرز تعبير عن ذلك ما قاله المصطفى الرميد بكون ابن كيران لم يكن يسمح باستهداف وزراء حكومته، وبالتالي عليه الانضباط لهذا التوجه، لأنه في نهاية المطاف هو استهداف لقائد هذا التحالف، حيث ينتقل الصراع مع الآخر إلى صراع داخلي محض.