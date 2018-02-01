فتح تحقيق مع 21 محاميا من هيأة الرباط ﻿

أحالت النيابة العامة باستئنافية الرباط، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أخيرا، 21 محاميا من هيأة الرباط، للتحقيق معهم في شكايات موكليهم المرتبطة بمخالفات مهنية، ما اعتبر سابقة من نوعها،

"شوف تيفي"

أحالت النيابة العامة باستئنافية الرباط، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أخيرا، 21 محاميا من هيأة الرباط، للتحقيق معهم في شكايات موكليهم المرتبطة بمخالفات مهنية، ما اعتبر سابقة من نوعها، أحدثت ضجة داخل النقابة وجمعية هيآت المحامين بالمغرب.

وأضافت جريدة “الصباح” في عددها ليوم الخميس ، أن مصادرها أفادتها أن نقابة المحامين أمرت أعضاءها المعنيين بعدم الاستجابة للاستدعاءات الموجهة لهم من قبل الضابطة القضائية، ودعت أعضاء مجلس الهيأة إلى عقد اجتماع، مساء أمس الأربعاء، للتداول في الأمر.

هذا وانتشر خبر استدعاء المحامين من قبل مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، كالنار في الهشيم وسط أعضاء النقابة البالغ عددهم 1700 محام بالعاصمة.