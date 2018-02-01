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طاليب يوافق على إجراء دورة تكوينية لفريق بيساو

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 09:28 طاليب يوافق على إجراء دورة تكوينية لفريق بيساو | سبور
طاليب يوافق على إجراء دورة تكوينية لفريق بيساو
عبر عبد الرحيم طاليب، مدرب الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، عن موافقته لتأطير دورة تكوينية، صباح اليوم الخميس، لفائدة مختلف الأطر التقنية التابعة للفريق الغيني بيساو بطلب من إدارة النادي.

" شوف سبور"

عبر عبد الرحيم طاليب، مدرب الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، عن موافقته لتأطير دورة تكوينية، صباح اليوم الخميس، لفائدة مختلف الأطر التقنية التابعة للفريق الغيني بيساو بطلب من إدارة النادي.

ويقدم طاليب دورة تكوينية في مختلف المجالات التي تخص تدريب الأندية، على المستوى التقني والفني إضافة إلى الإعداد البدني الذي يسبق المنافسات.

تأهل فريق الدفاع الحسني الجديدي إلى الدور الأول لمسابقة عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم بعد تعادله يوم أمس الأربعاء، مع بينفيكا بيساو الغيني بدون أهداف في مباراة إياب الدور التمهيدي التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على أرضية ملعب 24 شتنبر بالعاصمة الغينية بيساو .

وضرب فريق الدفاع الحسني الجديدي موعدا في الدور المقبل مع فريق فيتا كلوب الكونغولي المتأهل على حساب ميتي ويندرز الملاوي بعد فوزه عليه ذهابا وإيابا ب 4-0 و 2-1.

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شوف سبور المغرب الدفاع الحسني الجديدي عبد الرحيم طاليب

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