عاجل وبالفيديو..هذا ما قاله المجرد قبل المحاكمة بخصوص الجلسة ﻿

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية المتتبعة لأخبار سعد المجرد، قبل قليل من يومه الخميس، تسجيلا صوتيا منسوبا للفنان المغربي سعد المجرد، أوضح من خلاله هذا الأخير عن عدم عقد الجلسة الخاصة بقضيته مع الفتاة

"شوف تيفي"

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية المتتبعة لأخبار سعد المجرد، قبل قليل من يومه الخميس، تسجيلا صوتيا منسوبا للفنان المغربي سعد المجرد، أوضح من خلاله هذا الأخير عن عدم عقد الجلسة الخاصة بقضيته مع الفتاة الفرنسية لورا بريول.

ومن جهته، أكد مصدر "شوف تيفي" القريب من القضية أن موعد الجلسة الأولى المحدد هو اليوم الخميس 22 فبراير 2018، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جلسة أخرى ستحدد للمجرد خاصة بالشركة الفنية التي رفعت عليه دعوى بعد إلغاء حفله عقب اعتقاله.

تجدر الإشارة إلى أن سعد المجرد متابع في حالة سراح من أجل محاولة اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية تدعى لورا بريول.