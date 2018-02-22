بالصور .. جديد أكاديمية فريق الرجاء ﻿

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، صورا خاصة بأكاديمية فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم في مراحلها الأخيرة لإنهاء الأشغال.

شوف سبور

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، صورا خاصة بأكاديمية فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم في مراحلها الأخيرة لإنهاء الأشغال.

وعبرت الجماهير الرجاوية، عن أملها في أن تكون مصدر سعادة للعديد من المواهب المغربية التي حرمت من إتمام مسارها الرياضي بسبب ظروفهم الاجتماعية القاسي.

واستفاد فريق الرجاء من الأرض التي أهداها الملك محمد السادس للنادي بعد تألق الفريق في كأس العالم للأندية، واحتلاله المركز الثاني خلف نادي بايرن ميونخ الألماني.

ومن المنتظر أن تكون هذه الأكاديمية من بين الأفضل في القارة الإفريقية لما ستتوفر عليه من بنيات تحتية جيدة، وملاعب رياضية بمواصفات دولية.