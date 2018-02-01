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سار للراغبين في العمل..خلق آلاف فرص العمل في مجال الصيد البحري

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 03:03 سار للراغبين في العمل..خلق آلاف فرص العمل في مجال الصيد البحري | مجتمع
سار للراغبين في العمل..خلق آلاف فرص العمل في مجال الصيد البحري
ترأس وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات عزيز أخنوش، بحضور مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يومه الأربعاء 21 فبراير 2018 بأكادير،

''شوف تيفي''

ترأس وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات عزيز أخنوش، بحضور مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يومه الأربعاء 21 فبراير 2018 بأكادير، اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية في دورته العاشرة والذي خصص لعرض حصيلة إنجازات الوكالة برسم 2017 ومناقشة خطة عملها وعرض مشروع ميزانيتها لسنة 2018.

وحسب بلاغ صحفي فخلال هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة، فضلا عن ممثلي المؤسسات الشركاء، قامت الوكالة بتقديم تقرير مفصل لأنشطتها لسنة 2017 الذي تضمن إنجازات هامة من بينها إطلاق 4 طلبات لإبداء الاهتمام لتطوير مشاريع تربية الأحياء البحرية، همت جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة سوس ماسة، وجهت اثنين منها للمستثمرين و الاثنين الآخرين للمستثمرين الشباب المنحدرين من كلتي الجهتين، وتهدف المشاريع المزمع تنفيذها في كلتي الجهتين إلى تحقيق إنتاج مستهدف لأكثر من 40 ألف طن من منتجات تربية الأحياء البحرية وخلق أكثر من 2000 فرصة عمل.

وأكد البلاغ على أنه وفي أفق جعل تربية الأحياء البحرية نشاطا شاملا ومتكاملا في النسيج الاقتصادي للجهات البحرية التي تزخر بمؤهلات تربية الأحياء البحرية، سيتم تنفيذ خطة عمل خاصة من لدن الوكالة تشمل في مرحلة أولية عملية تحديد التعاونيات وإعداد المشاريع الجاهزة لهذه الفئة من الفاعلين . وعليه، فإن هذا البرنامج يرتكز على مواكبة 13 تعاونية للصيادين الحرفيين على مستوى جهتي طنجة - تطوان - الحسيمة وسوس ماسة 

ومن أجل ضمان جدوى مشاريع تربية الأحياء البحرية ونجاح تنفيذها في الجهات المعنية، يضيف البلاغ ستواصل الوكالة برنامجها الخاص بحجز الفضاءات على اليابسة بالقرب من مزارع تربية الأحياء البحرية في جميع الجهات التي كانت موضوع تربية الأحياء البحرية، وفي إطار استراتيجيتها التخطيطية ولتجميع قاعدة بيانات قطاع تربية الأحياء البحرية، تعمل الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية على تطوير بوابة جغرافية. وسيساعد هذا الجهاز الذي يعتبر أداة لتبسيط الوصول إلى المعلومات لجميع المستعملين من عقلنة الأرشيف ودمج البيانات الإدارية والقانونية والتقنية.

وأشار البلاغ إلى أن الوكالة تعتبر من بين منجزاتها في سنة 2017 مهمة الدعوة إلى إبداء الاهتمام بتنفيذ مخطط تنمية تربية الأحياء البحرية في جهة الداخلة وادي الذهب، وفي هذا الصدد، فإن تقييم الطلبات من قبل لجنة متعددة التخصصات كلفت لهذا الغرض، توج من انتقاء 224 مشروعا لتربية الأحياء البحرية يشمل 100 مشروع قدم من طرف 507 شاب من حاملي الشواهد المنحدرين من جهة الداخلة وادي الذهب منضوين تحت 94 تجمعا، مشيرا إلى أن المشاريع المخصصة أساسا في تربية الصدفيات والطحالب البحرية، تتعلق باستغلال 2330 هكتارا لإنتاج 000 78 طن من منتجات تربية الأحياء البحرية ، وسوف تجذب هذه المشاريع مبلغ استثمارات يتجاوز 800 مليون درهم، من شأنها خلق أكثر من 2500 فرصة عمل، كما سيولى اهتمام خاص لهؤلاء المستثمرين الشباب حاملي الشهادات من خلال وضع برنامج تدريب تقني لفائدتهم، يهم مهن تربية الأحياء البحرية و الذي من المقرر أن ينطلق ابتداء من شهر مارس 2018 لضمان تأطير و مواكبة 527 مستثمر شاب حاملي المشاريع بجهتي الداخلة وادي الذهب وطنجة - تطوان - الحسيمة.

وأبرز البلاغ أن المجلس الإداري، قد أحيط علما بمخطط عمل الوكالة لسنة 2018 و الذي يتوخى منه تنفيذ أكثر من 66 إجراء لمواصلة برنامج التنمية المستدامة لتربية الأحياء البحرية في المغرب وفقا للمبادئ التوجيهية لاستراتيجية آليوتيس، وبعد مناقشة مختلف المواضيع المتضمنة في عرض مديرة الوكالة، صادق المجلس الإداري على تقرير أنشطة الوكالة فضلا عن ميزانيتي الاستثمار والتشغيل برسم سنة 2018.

 

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