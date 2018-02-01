اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء توجه ضربة قوية لحسبان ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر رجاوية، أن اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم أشرفت على جميع المساطر الإدارية والقانونية من أجل استدعاء المنخرطين وعقد الجمع العم

'' شوف سبور''

علمت '' شوف سبور'' من مصادر رجاوية، أن اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم أشرفت على جميع المساطر الإدارية والقانونية من أجل استدعاء المنخرطين وعقد الجمع العم الاستثنائي وفق ما ينص عليه القانون الأساسي.

وحسب ذات المصادر، فإن اللجنة التحضيرية حسمت في أن سعيد حسبان رئيس النادي لم يستجب لقرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وذلك بعقد الجمع العام الاستثنائي داخل الآجال المحددة في ثلاثين يوما، و كذا عدم استجابته لطلب أكثر من ثلثي المنخرطين وفق المادة 16.

وأكدت نفس المصادر، أن اللجنة التحضيرية ستراسل الجامعة لعقد اجتماع مع لجنتي الحكامة والأخلاقيات المكلفتين بتتبع قضية الرجاء.