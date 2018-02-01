الشرطة المغربية حاضرة بقوة في مونديال روسيا 2018 ﻿

صرح المركز الإعلامي لوزارة الداخلية الروسية بأن عناصر من الشرطة المغربية ستكون حاضرة خلال فعاليات بطولة كأس العالم 2018 المقرر تنظيمها بروسيا.

'' شوف سبور''

صرح المركز الإعلامي لوزارة الداخلية الروسية بأن عناصر من الشرطة المغربية ستكون حاضرة خلال فعاليات بطولة كأس العالم 2018 المقرر تنظيمها بروسيا.

وحسب صحيفة المساء في ملحقها الرياضي ليوم غد الخميس، فإن ضباطا وعناصرا من الشرطة سيكونون موجودين في روسيا خلال فترة البطولة بالإضافة لأفراد من الشرطة القطرية حيث سيتم تشكيل مركز تعاون دولي للشرطة خلال فترة البطولة.

ويأتي تأكيد حضور الشرطة المغربية لمونديال روسيا ساعات بعد تصريحات فلادمير كولوكولتسيف وزير الداخلية الروسي والتي يؤكد فيها دعوته لنظرائه من الدول المشاركة في كأس العالم '' روسيا 2018''.