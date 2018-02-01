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عاجل: بسبب بنشرقي رئيس المغرب الفاسي يلجأ إلى الديوان الملكي بعد هذا القرار من الناصيري

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 00:55 عاجل: بسبب بنشرقي رئيس المغرب الفاسي يلجأ إلى الديوان الملكي بعد هذا القرار من الناصيري | سبور
عاجل: بسبب بنشرقي رئيس المغرب الفاسي يلجأ إلى الديوان الملكي بعد هذا القرار من الناصيري
هدد أحمد المرنيسي رئيس فريق المغرب الفاسي، سعيد الناصيري رئيس الوداد باللجوء لـ''الفيفا'' ورفع تظلم للديوان الملكي بسبب تخفيض نصيب فريق الماص من صفقة انتقال بنشرقي للهلال السعودي.

شــــوف تيفي:

هدد أحمد المرنيسي رئيس فريق المغرب الفاسي، سعيد الناصيري رئيس الوداد باللجوء لـ''الفيفا'' ورفع تظلم للديوان الملكي بسبب تخفيض نصيب فريق الماص من صفقة انتقال بنشرقي للهلال السعودي.

وقالت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' إن المرنيسي مُصر على الذهاب بعيدا في هذا الملف بعدما رفض الناصيري في اجتماع أمس الثلاثاء تمكين الفريق الفاسي من مبلغ مليار ونصف كنصيب من صفقة بنشرقي
.
وكشفت مصادرنا أن رئيس المغرب الفاسي أوضح للناصيري أنه بصفته كرئيس للعصبة الإحترافية يجب أن يكون مثالا في احترام القانون وايجاد الحلول لأندية القسمين الأول والثاني.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب الناصري بنشرقي الديوان الملكي الماص

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