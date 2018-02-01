سكوب: لقجع يرفع يده عن العصبة الإحترافية ﻿

كشف مصدر مقرب من فوزي لقجع رئيس جامعة كرة القدم، أن بعض رؤساء الفرق الذين يتحركون في الكواليس للإطاحة برئيس العصبة الإحترافية سعيد الناصيري، حاولوا جس نبض فوزي لقجع بخصوص موقفه من هذه الخطوة.

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كشف مصدر مقرب من فوزي لقجع رئيس جامعة كرة القدم، أن بعض رؤساء الفرق الذين يتحركون في الكواليس للإطاحة برئيس العصبة الإحترافية سعيد الناصيري، حاولوا جس نبض فوزي لقجع بخصوص موقفه من هذه الخطوة.

وقال المصدر ذاته، إن لقجع أكد لمقربين منه أنه مع الديمقراطية واحترام القانون، وأنه لن يساند طرف على حساب آخر في جمع العصبة المرتقب، مبرزا في السياق نفسه أن موقف لقجع قوبل بإرتياح من طرف معارضي الناصيري الذين كانوا يخشون انحياز رئيس الجامعة لرئيس العصبة.

وكان بعض رؤساء الفرق قد تحركوا في الكواليس خلال المدة الأخيرة لتنصيب رئيس الفتح حمزة الحجوي رئيسا للعصبة خلفا للناصيري.