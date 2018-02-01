هكذا اعترض الجيش المغربي سفينة تركية ﻿

قام الجيش المغربي باعتراض سفينة تركية رصدها المركز الوطني للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية منذ أيام، قرب سواحل الداخلة تقوم بعملية صيد غير قانونية وغير مرخص لها من لدن مصالح وزارة الفلاحة.

''شوف تيفي''

قام الجيش المغربي باعتراض سفينة تركية رصدها المركز الوطني للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية منذ أيام، قرب سواحل الداخلة تقوم بعملية صيد غير قانونية وغير مرخص لها من لدن مصالح وزارة الفلاحة.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فإن القوات المسلحة الملكية ووزارة الفلاحة يحققان مع طاقم السفينة التركية، مشيرة إلى أن المسؤولين عن المراقبة بالأقمار الاصطناعية فوجئوا بدخول سفينة '' مجهولة '' إلى السواحل المغربية، قبل أن يبعثوا ببرقية عاجلة إلى القوات المسلحة الملكية من أجل التدخل.

وحسب مصادر اليومية فإن البحرية الملكية اقتادت طاقم السفينة التركية من أجل التحقيق معهم حول الملابسات التي جعلتهم يدخلون للمياه المغربية دون التوفر على رخصة قانونية.