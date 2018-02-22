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بعد الطفلة الجميلة..سيلفي آخر للأميرة للا مريم رفقة طفل باللباس التقليدي

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 00:09 بعد الطفلة الجميلة..سيلفي آخر للأميرة للا مريم رفقة طفل باللباس التقليدي | بوليتيك
بعد الطفلة الجميلة..سيلفي آخر للأميرة للا مريم رفقة طفل باللباس التقليدي
بعد صورة مع طفلة جميلة، تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأربعاء، صورة سيلفي جديدة للأميرة للا مريم رفقة طفل يرتدي ملابس تقليدية.

''شوف تيفي''

بعد صورة مع طفلة جميلة، تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأربعاء، صورة سيلفي جديدة للأميرة للا مريم رفقة طفل يرتدي ملابس تقليدية.

وعبر نشطاء في تفاعلهم مع الصورة عن إعجابهم الكبير بها، بينما استغل آخرون الفرصة للإشادة بالأميرة للا مريم والمجهودات التي تقوم بها من أجل تقديم المساعدة للمرأة المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن الأميرة للا مريم، ترأست يومه الأربعاء، بالمسرح الوطني محمد الخامس، حفل اختتام اللقاء الذي نظمه الاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل حول موضوع ''المرأة والطفل في وضعية هشاشة''.

‫شوف تيفي

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