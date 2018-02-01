هذه هي حقيقة الفيديو المتداول الذي يظهر موظفا يحصل على رشوة من سجناء ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بداية الأسبوع الجاري، مرة أخرى مقطع فيديو قديم، يظهر لحظة حصول موظف بإحدى السجون المغربية على رشوة من سجناء، وهو الفيديو الذي تم إرفاقه بتدوينات

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بداية الأسبوع الجاري، مرة أخرى مقطع فيديو قديم، يظهر لحظة حصول موظف بإحدى السجون المغربية على رشوة من سجناء، وهو الفيديو الذي تم إرفاقه بتدوينات حاول البعض من خلالها الإشارة إلى أن أحداثه وقعت مؤخرا.

وأكد مصدر "شوف تيفي" القريب من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الفيديو المتداول قديم جدا ، مشيرا إلى أن الموظف الظاهر به اتخذت في حقه الإجراءات اللازمة وتم توقيفه عن العمل.

ويظهر هذا الفيديو القديم الذي تبلغ مدته 29 ثانية، الموظف وهو يحصل على رشوة من سجينين، مقابل ألا يكشف عن حيازتهما لهواتف نقالة.