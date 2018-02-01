مؤلم..فاجعة طرقية تهز الناظور..والقتلى من عائلة واحدة ﻿

شهدت طريق دوار لفوراس التابع لجماعة أولاد ستوت ضواحي الناظور، يومه الأربعاء، وقوع فاجعة طرقية، خلفت مقتل 4 سيدات ونجاة رضيعة تبلغ 6 أشهر ووالدها من الموت، عقب سقوط سيارة كانوا على متنها بقناة

"شوف تيفي"

شهدت طريق دوار لفوراس التابع لجماعة أولاد ستوت ضواحي الناظور، يومه الأربعاء، وقوع فاجعة طرقية، خلفت مقتل 4 سيدات ونجاة رضيعة تبلغ 6 أشهر ووالدها من الموت، عقب سقوط سيارة كانوا على متنها بقناة للري.

وحسب مصادر مطلعة ل "شوف تيفي" فإن أفراد أسرة، كانوا في طريقهم للقيام بزيارة عائلية بالدوار المذكور، إلا أن السائق فقد السيطرة على المقود، حيث هوت بهم السيارة داخل قناة الري ما خلف مصرع أربع سيدات على الفور.

وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، هرعوا إلى مكان الحادث، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع لتحديد ظروف الحادثة وملابساتها، بينما تم نقل جثت الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور.