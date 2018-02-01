برشلونة يفوز بعقد نجم فريق غريميو البرازيلي ﻿

كشفت تقارير إعلامية، أن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم توصل لاتفاق مبدئي يفيد بانتقال لاعب وسط نادي غريميو البرازيلي أرتور إلى صفوفه العام المقبل في صفقة تقدر بـ40 مليون أورو.

شوف سبور

كشفت تقارير إعلامية، أن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم توصل لاتفاق مبدئي يفيد بانتقال لاعب وسط نادي غريميو البرازيلي أرتور إلى صفوفه العام المقبل في صفقة تقدر بـ40 مليون أورو.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية "خطا برشلونة خطوة نهائية نحو إتمام صفقة أرتور" موضحة أن قيمة الصفقة ستبلغ 30 مليون أورو بالاضافة إلى 10 ملايين أخرى كحوافز.

ومن المنتظر أن يصل لاعب الوسط (21 سنة) إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى أنه قد يلتحق بالفريق الصيف المقبل إذا نجح فريق برشلونة في التخلي عن بعض لاعبيه غير الأوروبيين.