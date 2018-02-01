شخصيات سامية سياسية وعسكرية ومواقع سياحية بالمملكة تنجو من الإرهاب

شوف تيفي:

أوقفت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية ستة أشخاص ينتمون لخلية إرهابية يتزعمها معتقل سابق أمضى عقوبة سجنية على ذمة قضية إرهابية وأظهرت التحريات حسب بلاغ لوزارة الداخلية، أن المتهمين متورطون في اعتداءات في حق عدة أشخاص بهذه المدينة باستعمال أسلحة بيضاء وعصي وأقنعة.

وحسب ما كشفت عنه يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم غد الخميس، فإن هذه العملية الاستباقية جاءت بعد أسبوع واحد فقط على تفكيك المكتب التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني « الديستي » خلية يقودها عنصر سابق في البوليساريو .

الخلية المكونة من ستة متطرفين تتراوح أعمارهم بين 22 و42 سنة سقطوا بمدينة طنجة وحسب مصادر اليومية فقد كانت الخلية تخطط للقيام بعمليات إرهابية ضد مواقع سياحية وملاهي في المملكة، المصادر أضافت أن لعناصر الخلية الجديدة علاقة بخلية مكونة من 7 أشخاص سبق وفككتها المصالح الأمنية في فاتح فبراير الجاري، وتنشط في طنجة ومكناس ، أكدت التحقيقات أن أعضاءها كانوا بصدد التخطيط للقيام بأعمال إرهابية ستستهدف مواقع عديدة في المملكة وشخصيات سامية سياسية وعسكرية باستعمال أسلحة نارية ومتفجرات كما كانت الخلية تخطط لإرسال عناصرها إلى أحد المعسكرات داعش من أجل كسب الخبرة في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة والعودة إلى المملكة من أجل تنفيذ المخطط الإرهابي الذي وضعته بتوجيهات من أحد قادة تنظيم داعش.