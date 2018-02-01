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الحكومة تحذف مادة التربية الإسلامية من امتحان البكالوريا المهني

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 21:42 الحكومة تحذف مادة التربية الإسلامية من امتحان البكالوريا المهني | مجتمع
الحكومة تحذف مادة التربية الإسلامية من امتحان البكالوريا المهني
أصدرت حكومة سعد الدين العثماني ، خلال مرحلة ''الميني بلوكاج'' التي دامت ثلاثة أشهر إثر إعفاء أربعة من وزرائها في شهر أكتوبر الماضي، بينهم محمد حصاد، قرارا يقضي بخفض مكانة مادة التربية الإسلامية في

 شوف تيفي

أصدرت حكومة سعد الدين العثماني ، خلال مرحلة ''الميني بلوكاج'' التي دامت ثلاثة أشهر إثر إعفاء أربعة من وزرائها في شهر أكتوبر الماضي، بينهم محمد حصاد، قرارا يقضي بخفض مكانة مادة التربية الإسلامية في الشعب المهنية الجديدة للبكالوريا، ونقلها من خانة المواد المدرجة في الامتحان الوطني، إلى الامتحان الجهوي .

 القرار جاء بعدما كان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في الحكومة السابقة ، رشيد بلمختار، قد حاول إلغاء مادة التربية الاسلامية من المقررات الدراسية، وتعويضها بالتربية البدنية، قبل أن يتراجع تحت ضغط رئيس الحكومة السابق ''عبد الإله ابن كيران''.

وحسب صحيفة ''أخبار اليوم'' ليوم غد الخميس، فإن البرنامج البيداغوجي الخاص بسنوات التعليم الثانوي الثلاث كان موضوع خلاف بين رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية في الولاية السابقة، حيث أعدت الوزارة مشروعها الخاص بالبكالوريا المهنية، ونصت فيه على حذف التربية الإسلامية والفلسفة من الإمتحان الوطني، وهو ما تم تداركه بطلب من رئاسة الحكومة، وتمت إعادة التربية الإسلامية إلى الامتحان الوطني للبكالوريا المهنية؛ خطوة جاء بها قرار جديد وقعه الوزير الحركي، محمد الأعرج ، بصفته كان وزيرا للتربية الوطنية بالنيابة ليتراجع عنها.

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