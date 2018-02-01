شبكة تزوير شهادات أوسمة ملكية مقابل مبالغ مالية ﻿

كشفت تحقيقات قضائية تشرف عليها الشرطة القضائية باليوسفية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن شبكة تزور شهادات أوسمة ملكية يستفيد منها بعض الأشخاص، مقابل مبالغ مالية، لوضعها على مواقع التواصل

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كشفت تحقيقات قضائية تشرف عليها الشرطة القضائية باليوسفية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن شبكة تزوير شهادات أوسمة ملكية يستفيد منها بعض الأشخاص، مقابل مبالغ مالية، لوضعها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تزيين مكاتبهم بها، أو استعمالها لغرض النصب والاحتيال والابتزاز للحصول على منافع.

وبعد إجراءات البحث مع أفراد الشبكة دامت عدة أيام، وفق ما أوردته يومية الصباح ليوم غد الخميس، فقد أمر وكيل الملك بابتدائية اليوسفية بمتابعة صاحب مصحة وأشخاص آخرين من أجل صنع واستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، والتزين علنا بوسام وطني بغير حق، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي في فصله 382 الذي جاء فيه '' من تزين علنا بغير حق بوسام وطني يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم''.