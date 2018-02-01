كأس الاتحاد : نهضة بركان والرجاء يتعرفان على خصميهما ﻿

تمكن فريق نهضة بركان لكرة القدم، من تحقيق الصعود إلى الدور الموالي من كأس الاتحاد الإفريقي بعد تحقيق نتيجة التعادل برسم إياب الدور التمهيدي أمام فريق مبور السنغالي بهدف لمثله.

'' شوف سبور''

تمكن فريق نهضة بركان لكرة القدم، من تحقيق الصعود إلى الدور الموالي من كأس الاتحاد الإفريقي بعد تحقيق نتيجة التعادل برسم إياب الدور التمهيدي أمام فريق مبور السنغالي بهدف لمثله.

وسيواجه فريق النهضة البركانية، النادي الإفريقي التونسي في الدور الأول من كأس الاتحاد الإفريقي بعد نهاية مباراته القوية بحيث كان متأخرا بهدف اللاعب ساو، قبل أن يهدي الكعبي هدف التعادل والتأهل للنهضة البركانية.

وكان فريق النهضة البركانية قد فاز بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ذهاب الدور التمهيدي.

ومن جهة أخرى سيواجه فريق الرجاء رسميا فريق إف سي نواذيبو الموريتاني يوم 10 من شهر مارس المقبل.