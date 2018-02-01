مؤلم : بطل عالمي دار كسيدة خايبة وجامعة عرشان ممسوقاش ﻿

تعرض بطل العالم سنة 1990 عبد اللطيف العويجة لحادثة سير خطيرة دخل على إثرها إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء يوم السبت الماضي.

شـــوف تيفي:

تعرض بطل العالم سنة 1990 عبد اللطيف العويجة لحادثة سير خطيرة دخل على إثرها إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء يوم السبت الماضي.

وقال أحد أفراد عائلة البطل العالمي في تصريح ل"شوف تيفي" إنه خضع اليوم لعملية جراحية، مبرزا في السياق نفسه أنه نجاوز حالة الخطر.

وكشف المصدر نفسه أن جامعة الكرة الحديدية التي يرأسها الكوميسير السابق محمود عرشان، لم تكلف نفسها عناء زيارة بطل منح المغرب كأس العالم سنة 1990.

وأضاف:" حرام أن تتجاهل الجامعة وعصبة الشاوية التي يشغل بها العويجة منصب مدير تقني..لقد أعطى الشيء الكثير للرياضة دون أن يلقى الدعم المعنوي من المسؤولين في هذه المحنة".

وشكر قريب البطل العالمي اللاعبين ورئيس جمعية اللاعبين مصطفى رمز الذين حضروا في مناسبات عدة للمصحة من أجل الإطمئنان على صحة المصاب.