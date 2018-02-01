مصدر قريب من بوعميرة يكشف كل شيء عن حقيقة طرده من البيضاء ﻿

كشف مصدر قريب من محمد بوعميرة، الحارس الثاني لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الأخير يخوض تداريبه بشكل عادي منذ أسابيع، مؤكدا أنه لم يغب عن أي حصة تدريبية قبل انطلاق منافسات البطولة الاحترافية

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف مصدر قريب من محمد بوعميرة، الحارس الثاني لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الأخير يخوض تداريبه بشكل عادي منذ أسابيع، مؤكدا أنه لم يغب عن أي حصة تدريبية قبل انطلاق منافسات البطولة الاحترافية لهذا الموسم.

ونفى ذات المصدر، في حديث لشوف سبور أن يكون اللاعب قد توقف عن خوض تداريبه رفقة الفريق بسبب الحالة المزرية التي يعيشها وعدم قدرته على تحمل مصاريف التنقل إلى مركب الوازيس بالإضافة إلى طرده من السكن الذي خصصه له الرجاء، مما دفعه إلى العودة لمسقط رأسه.

وكشف نفس المصدر، أن كل ما في الأمر تعذر على النادي صرف مصاريف الكراء ليقرر فيما بعد خوض رحلة مكوكية يوميا من مسقط رأسه ببني ملال إلى مدينة الدار البيضاء.