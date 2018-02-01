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هذا هو موعد محاكمة سعد لمجرد

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 20:54 هذا هو موعد محاكمة سعد لمجرد | ثقافة و فنون
هذا هو موعد محاكمة سعد لمجرد
ينتظر النجم المغربي سعد لمجرد قرار الحسم في قضيته المتعلقة باتهامه بمحاولة اغتصاب الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''، والتي قضى منها ستة أشهر بسجن ''فلوري''، ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

شوف تيفي؛

ينتظر النجم المغربي سعد لمجرد قرار الحسم في قضيته المتعلقة باتهامه بمحاولة اغتصاب الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''، والتي قضى منها ستة أشهر بسجن ''فلوري''، ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

ومن المتوقع أن تحسم المحكمة الفرنسية قرارها في مصير ''المعلم'' خلال الجلسة التي ستعقد يوم غد الخميس وفق ما أورده موقع ''ميديا بارت''، لتقضي ما إذا كان النجم المغربي سيعود إلى السجن مجددا، أم سيحصل على البراءة النهائية.

ويشار إلى أن فصول القضية تعود إلى شهر أكتوبر من سنة 2016، حين ألقت السلطات الفرنسية القبض على الفنان المغربي بتهمة الإغتصاب أثناء وجوده بالعاصمة الفرنسية باريس، لإحياء حفل فني في قاعة المؤتمرات هناك.

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