فريق نهضة بركان يتأهل للدور المقبل من منافسات كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ﻿

تعادل فريق نهضة بركان مع مضيفه مبور بوتيت كوت السنغالي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب ''كارولين فاي'' في امبور، برسم إياب الدور التمهيدي لمسابقة كأس

شــــوف تيفي:

تعادل فريق نهضة بركان مع مضيفه مبور بوتيت كوت السنغالي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب "كارولين فاي" في امبور، برسم إياب الدور التمهيدي لمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وكان الفريق السنغالي سباقا للتسجيل في الدقيقة ال43 من المقابلة، قبل أن يتمكن الفريق المغربي من تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني من المباراة.

وكان فريق نهضة بركان فاز في مرحلة الذهاب على مبور بوتيت كوت بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما يوم 11 فبراير الجاري على أرضية الملعب البلدي ببركان، ليتأهل بذلك إلى الدور المقبل.

يشار إلى أن الممثل الثاني لكرة القدم المغربية في هذه المسابقة، الرجاء البيضاوي، قد أعفي من خوض منافسات الدور التمهيدي.