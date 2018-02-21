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صور هزت المغاربة..طفلة كتعيش التشرد وكتنعس في الشارع بطنجة

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 19:42 صور هزت المغاربة..طفلة كتعيش التشرد وكتنعس في الشارع بطنجة | مجتمع
صور هزت المغاربة..طفلة كتعيش التشرد وكتنعس في الشارع بطنجة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الأربعاء، مجموعة من الصور، التي تظهر طفلة تفترش الأرض بالشارع.

''شوف تيفي''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الأربعاء، مجموعة من الصور، التي تظهر طفلة تفترش الأرض بالشارع.

وحسب ناشري الصور فقد تم التقاطها صباح يومه الأربعاء، حيث تفاجأ مواطنون بطفلة وهي تفترش الأرض بمنطقة قريبة من القنصلية الفرنسية بمدينة طنجة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور المؤلمة، حيث طالب الجميع المسؤولين بمدينة طنجة بالتحرك الفوري والسريع من أجل انتشال هذه الطفلة من الشارع، موضحين بأن ملابسها تظهر بأن لها عائلة وقد تكون غادرت منزل أسرتها وعجزت في العودة إليه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المغاربة الصور الطفلة الأرض طنجة

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