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صادم وبالصور..سعوديون يعرضون خادمات مغربيات للبيع

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 19:03 صادم وبالصور..سعوديون يعرضون خادمات مغربيات للبيع | دولي
صادم وبالصور..سعوديون يعرضون خادمات مغربيات للبيع
نشرت العديد من الصفحات السعودية بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، خلال شهر فبراير، صورة إعلان، يظهر رغبة سعودي في التنازل عن خادمته اللتي تحمل الجنسية المغربية مقابل مبلغ مالي.

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات السعودية بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، خلال شهر فبراير، صورة إعلان، يظهر رغبة سعودي في التنازل عن خادمته اللتي تحمل الجنسية المغربية مقابل مبلغ مالي.

وإلى جانب هذه الصورة، فإن نشطاء سعوديين بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، نشروا صورا أخرى قيل إنها لخادمات مغربيات، يرغب سعوديون في التنازل عنهن لصالح أسر سعودية أخرى مقابل مبلغ مالي.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الصور المتداولة، حيث عبر العديد من النشطاء عن صدمتهم الكبيرة، مؤكدين بأن الطريقة التي يتم بها نشر صور الخادمات المغربيات، ووضعهن في إعلانات للبيع، يعتبر أمرا مهينا.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مغربية خادمة أسرة سعودية سعودي

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