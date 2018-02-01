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التفاصيل الكاملة الخاصة حجز 4 أطنان من الحشيش بالجديدة

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 18:39 التفاصيل الكاملة الخاصة حجز 4 أطنان من الحشيش بالجديدة | مجتمع
التفاصيل الكاملة الخاصة حجز 4 أطنان من الحشيش بالجديدة
كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فقد علم لدى السلطات المحلية بإقليم الجديدة، أن عناصر الدرك الملكي للجديدة تمكنوا، يومه الأربعاء، من إحباط عملية مهمة للتهريب الدولي للمخدرات كانت محضرة بعناية.

''شوف تيفي''+''و م ع''

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فقد علم لدى السلطات المحلية بإقليم الجديدة، أن عناصر الدرك الملكي للجديدة تمكنوا، يومه الأربعاء، من إحباط عملية مهمة للتهريب الدولي للمخدرات كانت محضرة بعناية.

وأوضح ذات المصدر أن المحققين قاموا عند الساعة الخامسة صباحا من يوم أمس الثلاثاء، بمداهمة شاحنة محملة بأربعة أطنان من مخدر الشيرا على شكل صفائح، وذلك بشاطئ لحيالمة، بالجماعة القروية محارزة الساحل التابعة لتراب إقليم الجديدة، والتي كانت بصدد تفريغ حمولتها غير الشرعية.

ومكنت هذه العملية - حسب نفس المصدر- من إيقاف مهربين اثنين وحجز قاربيين مطاطين، وثلاثة محركات مائية وآلة لإزاحة الرمال كان المهربون يعتزمون الاستعانة بها في شق منفذ عبر الكثبان الرملية، ونقل السلعة المحظورة من الشاحنة إلى القوارب قبل انطلاقها في عرض الساحل.

وخلص المصدر إلى أن البحث المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتواصل من أجل تحديد الامتدادات المحتملة، في حين جرت إحالة الشخصين الموقوفين على أنظار العدالة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النيابة العامة مهربين الساحل الشيرا

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