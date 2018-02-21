صورة صادمة..شوفو معاناة ساكنة البيضاء وخاصة المرأة مع الطوبيسات ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، صورة تم وصفها بالصادمة، تظهر معاناة البيضاويين داخل حافلات النقل العمومي.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، صورة تم وصفها بالصادمة، تظهر معاناة البيضاويين داخل حافلات النقل العمومي.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة، حيث استغل العديد منهم الفرصة للإشارة إلى معاناة ساكنة البيضاء يوميا داخل حافلات النقل العمومي، وذلك بسبب قلة هذه الحافلات وحالتها الميكانيكية، وعدد الركاب الكبير الذي يفوق الضعف بالحافلة الواحدة.

ومن جهة أخرى، ركز آخرون على السيدتين اللتين تجلسان بطريقة مهينة بالحافلة، للإشارة إلى أن المرأة تعاني داخل الحافلات بالبيضاء من التحرش الجنسي، وتتعرض للاعتداء أحيانا وللسرقة على يد مشرملين.