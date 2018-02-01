الجامعة تغرم الوداد والرجاء بقيمة مالية تقدر بـ 10.000 درهم ﻿

قررت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تغريم نادي الوداد الرياضي ، بمبلغ 10.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية خلال اللقاء الذي جمعه بفريق الرجاء برسم

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قررت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تغريم نادي الوداد الرياضي ، بمبلغ 10.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية خلال اللقاء الذي جمعه بفريق الرجاء برسم مؤجل الجولة 10 من البطولة الوطنية الاحترافية، اضطر من خلالها حكم المقابلة إلى توقيف المباراة لمدة 3 دقائق.

وأفاد الموقع الرسمي للجامعة، أن نادي الرجاء هو الآخر صدرت في حقه غرامة مالية بمبلغ 10.000 درهم لرمي جماهيره أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالشهب الاصطناعية خلال اللقاء الذي جمعه بنادي الوداد الرياضي، لحساب مؤجل الجولة 10 من البطولة الوطنية الاحترافية.

ومن جهة أخرى سيكون نادي الراسينغ الرياضي وفريق اتحاد طنجة ، مطالبين بدفع مبلغ 2000 درهم لحصول فريقهما على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 17 من البطولة الاحترافية القسم الأول اتصالات المغرب، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.