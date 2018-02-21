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صــــورة اليوم..سيلفي الأميرة للا مريم مع طفلة صغيرة يُشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 18:07 صــــورة اليوم..سيلفي الأميرة للا مريم مع طفلة صغيرة يُشعل الفايسبوك | بوليتيك
صــــورة اليوم..سيلفي الأميرة للا مريم مع طفلة صغيرة يُشعل الفايسبوك
صورةٌ عفوية التقطتها طفلة صغير بكاميرا هاتفٍ نقال، لقيت إعجاب المغاربة رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

شــــوف تيفي: م غ

صورةٌ عفوية التقطتها طفلة صغير بكاميرا هاتفٍ نقال، لقيت إعجاب المغاربة رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

الصورة ظهرت فيها الأميرة للا مريم رفقة طفلة صغيرة و هي سعيدة بالتقاط صورة ذاتية" سيلفي" مع الأميرة خلال حفل اختتام اللقاء الذي نظمه الاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل حول موضوع "المرأة والطفل في وضعية هشاشة بالرباط .

وبهذه المناسبة، قدمت نديرة الكرماعي العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مذكرة مفاهيمية حول الهشاشة، أشارت فيها إلى أن الهشاشة، التي تصنف حسب النوع والسن والوسط المعيشي، تعد مصدر تهميش وإقصاء نتيجة الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مبرزة أن المغرب أطلق، بهدف محاربتها، عددا من البرامج للعناية بهذه الفئات، تروم النهوض بها وتسهيل الاندماج وتجنب الانحراف.

واستعرضت، في هذا الإطار، تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تم إطلاقها في ماي 2005، والتي وضعت ضمن برامجها، برنامجا خاصا لمحاربة الهشاشة، مكن من استفادة فئات عريضة من الساكنة من العديد من الأنشطة، مبرزة أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فإن الخصاص في تزايد بالنظر للتغييرات المجتمعية، داعية إلى ضرورة تظافر الجهود لتحقيق التنسيق في إطار الالتقائية والحكامة.

وأكدت أن هذه المقاربة تفتح آفاقا واسعة لضمان فعالية البرامج الاجتماعية للحد من الهشاشة، بهدف الاندماج ضمن مجتمع متضامن، مؤكدة استعداد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتقاسم التجربة التي راكمتها في المجال مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب والمرصد الوطني لحقوق الطفل.

وفي ختام اللقاء، أخذت صورة تذكارية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم مع أطفال يمثلون عددا من الجمعيات.

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شـــوف تيفي المغرب هشاشة الأميرة ترأس المسرح الوطني

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