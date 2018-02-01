تأجيل كلاسيكو الوداد والجيش ﻿

لجأت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى تأجيل مباراة الجيش والوداد، برسم الجولة الـ18 من منافسات البطولة الاحترافية.

'' شوف سبور ''

لجأت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى تأجيل مباراة الجيش والوداد، برسم الجولة الـ18 من منافسات البطولة الاحترافية.

وقررت لجنة البرمجة خوض مباراة الكلاسيكو يوم الأربعاء المقبل على ملعب محمد الخامس، عوض يوم السبت الذي يواجه فيه الوداد، مازيمبي الكونغولي، في كأس السوبر الإفريقي.

ويحتل الجيش المرتبة الرابعة برصيد 28 نقطة، فيما يحتل الوداد المرتبة التاسعة بـ22 نقطة.

ويتصدر اتحاد طنجة البطولة بـ 33 نقطة، أمام الرجاء بـ31 نقطة، وحسنية أكادير بـ30 نقطة، وله لقاء مؤجل.