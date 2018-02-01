مثير وبالفيديو..علاقة حب كبيرة بين مغربية وياباني و النهاية كانت بالزواج ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الفيديوهات، التي قيل إنها تعود لمغربية هاجرت إلى اليابان وارتبطت بشاب ياباني بعد علاقة حب جمعت بينهما.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الفيديوهات، التي قيل إنها تعود لمغربية هاجرت إلى اليابان وارتبطت بشاب ياباني بعد علاقة حب جمعت بينهما.

وحسب ناشري الفيديو فإن الأمر يتعلق بشابة مغربية طموحة تدعى ''هاجر'' تبلغ من العمر 24 سنة، سافرت إلى طوكيو وتعرفت على شاب تزوجت به، قبل أن تقرر فتح فندق بالمدينة اليابانية المذكورة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بالفتاة المغربية الشابة، مؤكدين بأن سفرها إلى اليابان والزواج وتشييد مشروع فندق، يعتبر شجاعة من المغربية التي واجهت الغربة من أجل تحقيق النجاح في حياتها الشخصية والعملية.