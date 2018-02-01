 مثير وبالفيديو..علاقة حب كبيرة بين مغربية وياباني و النهاية كانت بالزواج ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو : شاهد تصريح نبيل الزهر بعد أدائه الرائع أمام ريال مدريد وحلم لعب المونديال رفقة المنتخب المغربي | بووز

فيديو : شاهد تصريح نبيل الزهر بعد أدائه الرائع أمام ريال مدريد وحلم لعب المونديال رفقة المنتخب

صور هزت المغاربة..طفلة كتعيش التشرد وكتنعس في الشارع بطنجة | مجتمع

صور هزت المغاربة..طفلة كتعيش التشرد وكتنعس في الشارع بطنجة

فيديو : شاهد أهداف مباراة ليغانيس و ريال مدريد .. مدريد يقلب الطاولة على ليغانيس بدون رونالدو | بووز

فيديو : شاهد أهداف مباراة ليغانيس و ريال مدريد .. مدريد يقلب الطاولة على ليغانيس بدون رونالدو

صادم وبالصور..سعوديون يعرضون خادمات مغربيات للبيع | دولي

صادم وبالصور..سعوديون يعرضون خادمات مغربيات للبيع

بث مباشر : شاختار دونيتسك - روما / دوري الأبطال | بووز

بث مباشر : شاختار دونيتسك - روما / دوري الأبطال

التفاصيل الكاملة الخاصة حجز 4 أطنان من الحشيش بالجديدة | مجتمع

التفاصيل الكاملة الخاصة حجز 4 أطنان من الحشيش بالجديدة

بث مباشر : إشبيلية - مانشستر يونايتد / دوري الأبطال | بووز

بث مباشر : إشبيلية - مانشستر يونايتد / دوري الأبطال

صورة صادمة..شوفو معاناة ساكنة البيضاء وخاصة المرأة مع الطوبيسات | مجتمع

صورة صادمة..شوفو معاناة ساكنة البيضاء وخاصة المرأة مع الطوبيسات

خطير وبالفيديو والصور..طوبيس دار كسيدة خايبة وتعجن بفاس والركاب شافو الموت | مجتمع

خطير وبالفيديو والصور..طوبيس دار كسيدة خايبة وتعجن بفاس والركاب شافو الموت

أمة استثنائية...

مثير وبالفيديو..علاقة حب كبيرة بين مغربية وياباني و النهاية كانت بالزواج

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 17:45 مثير وبالفيديو..علاقة حب كبيرة بين مغربية وياباني و النهاية كانت بالزواج | دولي
مثير وبالفيديو..علاقة حب كبيرة بين مغربية وياباني و النهاية كانت بالزواج
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الفيديوهات، التي قيل إنها تعود لمغربية هاجرت إلى اليابان وارتبطت بشاب ياباني بعد علاقة حب جمعت بينهما.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الفيديوهات، التي قيل إنها تعود لمغربية هاجرت إلى اليابان وارتبطت بشاب ياباني بعد علاقة حب جمعت بينهما.

وحسب ناشري الفيديو فإن الأمر يتعلق بشابة مغربية طموحة تدعى ''هاجر'' تبلغ من العمر 24 سنة، سافرت إلى طوكيو وتعرفت على شاب تزوجت به، قبل أن تقرر فتح فندق بالمدينة اليابانية المذكورة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بالفتاة المغربية الشابة، مؤكدين بأن سفرها إلى اليابان والزواج وتشييد مشروع فندق، يعتبر شجاعة من المغربية التي واجهت الغربة من أجل تحقيق النجاح في حياتها الشخصية والعملية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي اليابان الفيديو المدينة الشابة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم وبالصور..سعوديون يعرضون خادمات مغربيات للبيع | دولي

صادم وبالصور..سعوديون يعرضون خادمات مغربيات للبيع

مؤلم وبالفيديو والصور..انتحار شقيقات زوينات بزاف بسبب لعبة الحوت الأزرق+تفاصيل جد صادمة | دولي

مؤلم وبالفيديو والصور..انتحار شقيقات زوينات بزاف بسبب لعبة الحوت الأزرق+تفاصيل جد صادمة

مثير..مفتي مشهور يثير ضجة: يجوز رتق غشاء البكارة | دولي

مثير..مفتي مشهور يثير ضجة: ''يجوز رتق غشاء البكارة''

المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم تشارك في إطلاق كبسولة فضائية من المكسيك | دولي

المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم تشارك في إطلاق كبسولة فضائية من المكسيك

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بنشرقي متولي و بوصوفة في مونديال روسيا2018 !!! | بــووز
منذ 22 ثانية

بالفيديو..بنشرقي متولي و بوصوفة في مونديال روسيا2018 !!!

جنازة التلميذ اللي قتلو صاحبو فطنجة تتحول إلى احتجاجات شوفو أشنو وقع داخل مؤسسة تعليمية | بــووز

جنازة التلميذ اللي قتلو صاحبو فطنجة تتحول إلى احتجاجات شوفو أشنو وقع داخل مؤسسة تعليمية

بالفيديو..خدع سينمائية مثيرة بأبسط المكونات | خارج البلاطو

بالفيديو..خدع سينمائية مثيرة بأبسط المكونات

بالفيديو..سادس سوق نموذجي جديد بالبرنوصي | خارج البلاطو

بالفيديو..سادس سوق نموذجي جديد بالبرنوصي

﻿

آخر المستجدات

فيديو : شاهد تصريح نبيل الزهر بعد أدائه الرائع أمام ريال مدريد وحلم لعب المونديال رفقة المنتخب المغربي | بووز
منذ 13 دقيقة

فيديو : شاهد تصريح نبيل الزهر بعد أدائه الرائع أمام ريال مدريد وحلم لعب المونديال رفقة المنتخب

صور هزت المغاربة..طفلة كتعيش التشرد وكتنعس في الشارع بطنجة | مجتمع

صور هزت المغاربة..طفلة كتعيش التشرد وكتنعس في الشارع بطنجة

فيديو : شاهد أهداف مباراة ليغانيس و ريال مدريد .. مدريد يقلب الطاولة على ليغانيس بدون رونالدو | بووز

فيديو : شاهد أهداف مباراة ليغانيس و ريال مدريد .. مدريد يقلب الطاولة على ليغانيس بدون رونالدو

صادم وبالصور..سعوديون يعرضون خادمات مغربيات للبيع | دولي

صادم وبالصور..سعوديون يعرضون خادمات مغربيات للبيع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.