 الدفاع الجديدي يمر للدور الموالي ويواجه خصمه الكونغولي ﻿
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الدفاع الجديدي يمر للدور الموالي ويواجه خصمه الكونغولي

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 17:25 الدفاع الجديدي يمر للدور الموالي ويواجه خصمه الكونغولي | سبور
الدفاع الجديدي يمر للدور الموالي ويواجه خصمه الكونغولي
تأهل فريق الدفاع الحسني الجديدي إلى الدور الأول لمسابقة عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم بعد تعادله مع بينفيكا بيساو الغيني بدون أهداف في مباراة إياب الدور التمهيدي التي جمعت بينهما اليوم

" شوف سبور"

تأهل فريق الدفاع الحسني الجديدي إلى الدور الأول لمسابقة عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم بعد تعادله مع بينفيكا بيساو الغيني بدون أهداف في مباراة إياب الدور التمهيدي التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على أرضية ملعب 24 شتنبر بالعاصمة الغينية بيساو .

وضرب فريق الدفاع الحسني الجديدي موعدا في الدور المقبل مع فريق فيتا كلوب الكونغولي المتأهل على حساب ميتي ويندرز الملاوي بعد فوزه عليه ذهابا وإيابا ب 4-0 و 2-1 .

وكان الفريق المغربي قد فاز في لقاء الذهاب بالجديدة بعشرة أهداف للاشيء.



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