فيديو صــادم.. متزوجة و دايرة الخمار اغتصبها واحد و خرج براءة.. شدني صحة مارس عليا الجنس و قال لي اليوم بيا ولا بيك ! ﻿

كشفت فتاة تدعى ''مريم.ح'' لـ ''شوف تيفي'' يومه الإثنين، عن تفاصيل مؤلمة وجد صادمة، بخصوص واقعة تعرضها لمحاولة اغتصاب على يد شخص يدعى ''خالد.ع''، والذي حصل على البراءة من هذه التهمة بالرغم من تقديمها للعديد

"شوف تيفي"

كشفت فتاة تدعى "مريم.ح" لـ "شوف تيفي" يومه الإثنين، عن تفاصيل مؤلمة وجد صادمة، بخصوص واقعة تعرضها لمحاولة اغتصاب على يد شخص يدعى "خالد.ع"، والذي حصل على البراءة من هذه التهمة بالرغم من تقديمها للعديد من الدلائل التي تدينه.

وأوضحت مريم البالغة من العمر 32 سنة في اتصال لها مع "شوف تيفي" يومه الأربعاء، تفاصيل تعرضها لمحاولة الاغتصاب، مبرزة بأنها تضع الخمار وكانت بتاريخ 6 دجنبر من السنة الماضية تمر من منطقة خلاء بالقرب من حي المسرور بدار الشباب، حيث تفاجأت بشاب يبلغ من العمر 30 سنة، يعترض سبيلها، وينهال عليها بالضرب قبل أن يقدم على إلقائها أرضا، حيث عمد إلى وضع عضوه الذكري على جهازها التناسلي بعد أن جردها من سروالها بالقوة، مشيرة إلى أنها تمسكت بسروالها الداخلي ومنعته من إيلاج عضوه وهي تذرف الدموع.

وأضافت مريم بأن هذا الشخص وبعد أن طلبت منه إطلاق سراحها، قالت له هل يرضى أن تكون ابنته أو شقيقته أو والدته في مكانها، ليقرر إطلاق سراحها، مشيرة بأنه طلب الاعتذار منها ومنحها قنينة ماء قبل أن تسارع إلى التوجه إلى منزلها، حيث كشفت لزوجها ما وقع معها.

وأكدت الضحية بأنها تقدمت بشكاية لدى المصالح الأمنية، وتعرفت على المعني بالأمر بعد مشاهدتها لمجموعة من الصور، مؤكدة بأن رجال الشرطة تمكنوا من اعتقاله، حيث تم عقد مجموعة من الجلسات، قبل أن تتفاجأ أمس بصدور حكم من محكمة الاستئناف بالرباط، يقضي ببراءته بالرغم من تورطه في محاولة اغتصابها.





