عاجل.. العثور على فتاة مقتولة وسط شقة بمراكش ﻿

عثر على فتاة جثة هامدة، غارقة في دمائها، داخل شقة توجد بزنقة الكابتين أريكي بشارع عبد الكريم الخطابي بحي جليز بمدينة مراكش.

"شوف تيفي"

عثر على فتاة جثة هامدة، غارقة في دمائها، داخل شقة توجد بزنقة الكابتين أريكي بشارع عبد الكريم الخطابي بحي جليز بمدينة مراكش.

وحسب مصادر محلية فإن الضحية التي عثر عليها يومه الأربعاء، غارقة في دمائها نتيجة توجيه ضربة لها على مستوى الرأس تعيش وحيدة داخل الشقة، مشيرة إلى أن الشرطة القضائية، حلت بعين المكان، مرفوقة بالشرطة العلمية، حيث تمت معاينة الجثة وجمع الأدلة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشرطة القضائية، استمعت لشقيقة الضحية ولحارس العمارة التي تتواجد بها الشقة، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بباب دكالة لإخضاعها للتشريح الطبي.





