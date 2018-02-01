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حصري: بنشرقي خاصم الناصيري والمرنيسي وهذا قرار ''الماص''

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 16:08 حصري: بنشرقي خاصم الناصيري والمرنيسي وهذا قرار الماص | سبور
حصري: بنشرقي خاصم الناصيري والمرنيسي وهذا قرار ''الماص''
شهد الاجتماع الثاني الذي انعقد أمس الثلاثاء بين رئيسي الماص والواك أحمد المرنيسي وسعيد الناصيري، خلافات كثيرة عجلت بإنهاء الاجتماع مبكرا.

شــــوف تيفي:

 

شهد الاجتماع الثاني الذي انعقد أمس الثلاثاء بين رئيسي الماص والواك أحمد المرنيسي وسعيد الناصيري، خلافات كثيرة عجلت بإنهاء الاجتماع مبكرا.

وكشف مصدر خاص لـ''شوف تيفي'' أن المرنيسي نقل للناصيري رفض مكونات الفريق الفاسي للعرض المقدم من طرف الوداد لإنهاء الخلاف حول نصيب الفريق من صفقة انتقال أشرف بنشرقي للهلال السعودي.

وقال المصدر ذاته، إن الفريق يريد مبلغ مليار ونصف سنتيم أو اللجوء لـ''الفيفا''، مبرزة أن الناصيري غادر الاجتماع غاضبا في إشارة منه يضيف مصدرنا إلى عدم رغبته في تسديد المبلغ كاملا.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــــوف تيفي المغرب الفيفا بنشرقي

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