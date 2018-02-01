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الناصيري يخصص منحة مغرية للاعبيه للفوز بكأس السوبر الإفريقي

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 15:43 الناصيري يخصص منحة مغرية للاعبيه للفوز بكأس السوبر الإفريقي | سبور
الناصيري يخصص منحة مغرية للاعبيه للفوز بكأس السوبر الإفريقي
أكدت مصادر ودادية لـ''شوف سبور'' ، أن المكتب المسير لفريق الوداد البيضاوي، خصص منحة مغرية للاعبيه، من أجل الفوز بكأس السوبر الإفريقي، والتي سيجريها الفريق الأحمر أمام مازيمبي الكونغولي، يوم السبت

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

 أكدت مصادر ودادية لـ''شوف سبور'' ، أن المكتب المسير لفريق الوداد البيضاوي، خصص منحة مغرية للاعبيه، من أجل الفوز بكأس السوبر الإفريقي، والتي سيجريها الفريق الأحمر أمام مازيمبي الكونغولي، يوم السبت المقبل، على أرضية مركب محمد الخامس بالبيضاء.

وكشفت نفس المصادر، أن الرئيس سعيد الناصيري قرر تخصيص 3 ملايين سنتيم لكل لاعب لتحفيزهم من أجل تحقيق اللقب الإفريقي.

ويذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر تطبيق تقنية الفيديو في مباراة كأس السوبر الإفريقي الذي سيجمع بين الوداد البيضاوي، ومازيمبي الكونغولي، يوم السبت القادم على الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال.

‫شوف تيفي

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الوداد الرياضي كأس السوبر الإفريقي شوف سبور

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