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بلمعلم يعوض بانون أمام الكوكب المراكشي

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 15:40 بلمعلم يعوض بانون أمام الكوكب المراكشي | سبور
بلمعلم يعوض بانون أمام الكوكب المراكشي
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن اللاعب إسماعيل بلمعلم، الوافد الجديد على القلعة الخضراء، سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة المقبلة التي ستجمع بين فريقي الرجاء و الكوكب المراكشي يوم الأحد

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن اللاعب إسماعيل بلمعلم، الوافد الجديد على القلعة الخضراء، سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة المقبلة التي ستجمع بين فريقي الرجاء و الكوكب المراكشي يوم الأحد المقبل برسم الجولة 18 من البطولة الاحترافية.

وحسب ذات المصادر، فإن الحالة الصحية للاعب في تحسن ولا يعاني من آلام على مستوى الركبة بعد نجاح العملية الجراحية، موضحة أن إشراك اللاعب في المباريات سيكون بعامل تقني حسب اختيارات المدرب الإسباني غاريدو علما أن اللاعب بدر بانون سيغيب عن اللقاء بسبب جمعه لأربع بطاقات صفراء.

و بخصوص عقد اللاعب مع النادي فقد تم الاتفاق بينهما على صرف 30 مليون سنتيم مقسمة على رواتب شهرية من أجل تعويضه عن منحة التوقيع ، و هو ما وافق عليه الطرفان .

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شوف سبور المغرب الرجاء الكوكب المراكشي

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