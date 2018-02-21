بالصورة..نيبا وأدومة شاركوا في عمل فني ﻿

كشف الفيسبوكي المراكشي'' نيبا'' المعروف بمواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، عبر حسابه بالفيسبوك، عن صورة، ظهر خلالها إلى جانب المثير للجدل آدم لحلو الملقب بـ ''أدومة''.

"شوف تيفي"

كشف الفيسبوكي المراكشي" نيبا" المعروف بمواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، عبر حسابه بالفيسبوك، عن صورة، ظهر خلالها إلى جانب المثير للجدل آدم لحلو الملقب بـ "أدومة".

وأوضح "نيبا" في تعليق له على الصورة بأن الأمر يتعلق بعمل فني جديد وصفه بالكبير، سيتم الكشف عنه مستقبلا، دون أن يكشف عن طبيعة هذا العمل الفني.

وتفاعل آلاف متتبعي "أدومة" و"نيبا" مع الصورة، حيث تساءل الجميع عن طبيعة هذا العمل الفني الذي قد يجمع بين "نيبا" المعروف باستخدامه لكلمات نابية و"أدومة" المعروف بطريقته في الحديث ولباسه الذي يشبه ما ترتديه النساء.



