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بالفيديو.. فضيحة تهز مدينة آسفي.. اتهام مدير شركة كبيرة بممارسة الجنس على عاملات مزوجات كيعريهم في المكتب ديالو +شهادات صادمة للضحايا

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 14:49 بالفيديو.. فضيحة تهز مدينة آسفي.. اتهام مدير شركة كبيرة بممارسة الجنس على عاملات مزوجات كيعريهم في المكتب ديالو +شهادات صادمة للضحايا | حوادث و حقوق
بالفيديو.. فضيحة تهز مدينة آسفي.. اتهام مدير شركة كبيرة بممارسة الجنس على عاملات مزوجات كيعريهم في المكتب ديالو +شهادات صادمة للضحايا
فجرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فرع آسفي، بداية الأسبوع الجاري، فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن كشفت عن تعرض عاملات من بينهن متزوجات بإحدى الشركات للاستغلال الجنسي على يد صاحب الشركة.

 "شوف تيفي"

 

فجرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فرع آسفي، بداية الأسبوع الجاري، فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن كشفت عن تعرض عاملات من بينهن متزوجات بإحدى الشركات للاستغلال الجنسي على يد صاحب الشركة.

وأوضحت الجمعية بأن نساء عاملات بالشركة، فجرن المسكوت عنه، وكشفن عن فضائح داخل شركة للنظافة بآسفي، بطلها رب العمل والذي اتهمته العاملات باستغلالهن جنسيا مقابل منحهن فرصة للعمل، مشيرة إلى أن عدد ضحايا صاحب الشركة وصل إلى حدود الساعة لـ 6 عاملات.

وأبرزت الجمعية بأن صاحب الشركة، يبتز العاملات من أجل منحهن عملا قارا، وذلك من خلال إرغامهن على ممارسة الجنس الفموي معه.

ونشرت الجمعية المذكورة مقطع فيديو، يحتوي على شهادة عاملتين، تؤكدان بأن صاحب الشركة، يقوم باستغلال العاملات جنسيا، ويرغمهن على التعري بمكتبه وبممارسة الجنس الفموي معه، داعيتين المسؤولين إلى التدخل وحمايتهما، مؤكدتين في الوقت نفسه أن من بين الضحايا متزوجات يرفضن الكشف عن الحقيقة خوفا من أزواجهن.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شهادة الحقيق الاستغلال الجنسي الجنس الفموي

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