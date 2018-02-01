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ليفربول يرغب في التعاقد مع موهبة جزائرية لتعويض كوتينيو

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 14:36 ليفربول يرغب في التعاقد مع موهبة جزائرية لتعويض كوتينيو | سبور
ليفربول يرغب في التعاقد مع موهبة جزائرية لتعويض كوتينيو
يرغب ليفربول الإنجليزي، في التعاقد مع موهبة ليون الصاعد الجزائري محمد بهلولي 18 عاما، خلال الميركاتو الصيفي، المقبل ، وفقًا لتقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء.

شوف سبور

 يرغب ليفربول الإنجليزي، في التعاقد مع موهبة ليون الصاعد الجزائري محمد بهلولي 18 عاما، خلال الميركاتو الصيفي، المقبل ، وفقًا لتقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة ''ميرور''، أن الريدز مهتمون بضم لاعب وسط النادي الفرنسي، من أجل تعويض رحيل نجمه السابق، فيليب كوتينيو، إلى برشلونة، حيث يعتزم تقديم عرض رسمي لمسؤولي النادي الفرنسي، من أجل قطع الطريق على الأندية الأخرى المهتمة به.
ويذكر أن بهلولي صاحب الـ18 عامًا، يمارس حاليا في فريق ليون تحت 19 عامًا، و من المرتقب أن يتم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول، في المستقبل، نظرا للإمكانيات البدنية و التقنية التي يتوفر عليها.

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