المنتخب السعودي مهدد بعدم المشاركة في كأس العالم 2018 ﻿

كشفت تقارير إسبانية ، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يتجه نحو حرمان المنتخب السعودي من المشاركة في كأس العالم 2018 ويراقب مدى تأثير الأوضاع السياسية بين السعودية والإمارات وقطر على كرة القدم.

'' شوف سبور''

كشفت تقارير إسبانية ، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يتجه نحو حرمان المنتخب السعودي من المشاركة في كأس العالم 2018 ويراقب مدى تأثير الأوضاع السياسية بين السعودية والإمارات وقطر على كرة القدم.

وأفادت صحيفة '' آس '' الإسبانية، أن الوضع بالنسبة للسعودية قد يكون كارثيا، في حال عدم تصحيح الأوضاع ما يهدد مشاركتهم في مونديال روسيا 2018 .

وحسب ذات المصدر، فإن الاتحاد الدولي يرفض أي تسييس لكرة القدم على هامش قطع العلاقات بين الثلاث دول قبل عدة أشهر كما حدث في كأس الخليج الماضية والتي اعتذرت قطر عن استضافتها لصالح الكويت لإنقاذ البطولة.

ويعد أكثر ما يقلق الفيفا وفقا للصحيفة، هو التحريض على العنف ضد لاعبي فريق قطر.

واختتمت الصحيفة تقريرها، بالتشديد على أن الفيفا لا يريد مزيدا من التسييس لكرة القدم.