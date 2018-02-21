 بالصور..بعد تألقه المثير في منافسات الشان..هيرفي رونار تْــبع أيوب الكعبي للسنغال ﻿
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بالصور..بعد تألقه المثير في منافسات الشان..هيرفي رونار تْــبع أيوب الكعبي للسنغال

بتاريــخ : 21 فبراير 2018 / 14:12 بالصور..بعد تألقه المثير في منافسات الشان..هيرفي رونار تْــبع أيوب الكعبي للسنغال | سبور
بالصور..بعد تألقه المثير في منافسات الشان..هيرفي رونار تْــبع أيوب الكعبي للسنغال
يتواجد الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، بالسنغال، رفقة بعثة فريق النهضة البركانية ممثلة الكرة المغربية بكأس الاتحاد الإفريقي.

"شوف تيفي"

 

يتواجد الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، بالسنغال، رفقة بعثة فريق النهضة البركانية ممثلة الكرة المغربية بكأس الاتحاد الإفريقي.

وظهر هيرفي رونار في صورة تم التقاطها بمقر إقامة فريق نهضة بركان بالسنغال إلى جانب الحكم الدولي السابق خليل الرويسي ومدرب الفريق البركاني منير الجعواني.

ويبدو أن الفرنسي هيرفي رونار سافر رفقة الفريق البركاني إلى السنغال من أجل مراقبة هداف الفريق البرتقالي ونجم المنتخب المحلي أيوب الكعبي والذي من المحتمل أن يكون من بين لاعبي المنتخب الأول خلال مونديال روسيا الصيف المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن فريق النهضة البركانية، تنتظره مباراة صعبة بالسنغال، حيث سيواجه فريق مبور بوتيت كوت السينغالي، في إياب الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية، بعد الفوز الصغير الذي سجله في الذهاب بهدفين لواحد.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي هيرفي رونار نهضة بركان المنتخب المغربي

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