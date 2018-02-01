توقف حركة السير في لوطوروت بمقطع الخميسات - غرب مكناس من منتصف ليلة الأربعاء إلى السادسة صباحا من يوم غد الخميس ﻿

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير، على مقطع الطريق السيار بين الخميسات وغرب مكناس، ستتوقف بشكل مؤقت في الاتجاهين ابتداء من منتصف ليلة الأربعاء وإلى غاية السادسة صباحا من

''شوف تيفي''+''و م ع''

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير، على مقطع الطريق السيار بين الخميسات وغرب مكناس، ستتوقف بشكل مؤقت في الاتجاهين ابتداء من منتصف ليلة الأربعاء وإلى غاية السادسة صباحا من يوم غد الخميس، بسبب أشغال وضع ممر علوي للراجلين.

ودعت الشركة مستعملي الطريق السيار الرباط وجدة، المتوجهين صوب وجدة، إلى الخروج من بدال الخميسات، واستعمال الطريق الوطنية رقم 6، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال غرب مكناس أو شرق مكناس.

وطلبت من مستعملي الطريق السيار المتوجهين نحو الرباط، الخروج من الطريق السيار عند بدال غرب مكناس واستعمال الطريق الوطنية رقم 6 ٬ ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال الخميسات.

وأشارت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى أنها وضعت علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل انسيابية أفضل لحركة السير على مستوى مقطع الخميسات-مكناس.